Bharti Singh révèle que ses honoraires ont été réduits après la pandémie, dit « principal 1 lakh leti thi, par ab… »

Bharti Singh révèle qu’elle s’est donnée à 100 % au travail, mais qu’elle n’a reçu que 25 % du salaire qu’elle méritait.

Dans une récente interview, l’acteur-comédien Bharti Singh a expliqué comment son salaire a été réduit depuis que la pandémie a frappé, attirant l’attention sur le problème du fait de ne pas être payé équitablement. Après avoir fait des apparitions dans plusieurs programmes comiques, elle est devenue célèbre en tant que Titli dans The Kapil Sharma Show. Elle a fait la une des journaux il y a quelques mois lorsqu’elle n’a pas participé à la prochaine saison de la série humoristique et a affirmé qu’elle s’était déjà engagée ailleurs. Bharti a maintenant choisi de s’exprimer sur sa situation, en abordant les coupes budgétaires opérées par la série.

« Depuis que la pandémie nous a frappé, les budgets des spectacles ont vraiment été affectés. Et cela s’est produit dans toutes les industries. Mais aucun artiste ne s’en sortirait bien s’il n’était pas payé ce qu’il mérite. Agar main jo charge karti thi, uska 25 % bhi nahi doge aap, toh fir kaam nahi ho ho payega (S’ils ne me paient pas au moins 25 % de ce que je facture, alors comment puis-je travailler) », a déclaré Bharti Singh dans une interview avec Hindustan. Fois.

« Mais si vous me demandez de donner 26 jours par mois à un spectacle, et que je ne suis même pas bien payé pour cela, je préférerais prendre du recul car main bhi apne bacche ko 12 hours ghar par chhod kar aaungi ( Si je laisse mon enfant 12 heures par jour, je dois donc être payé pour mon travail », déclare Bharti que cela ne la dérangerait pas si le travail ne durait qu’une journée.

Bharti discute de son éthique de travail et du fait qu’elle ne se met jamais en colère ni ne fait de crises de colère. Elle affirme également que lorsqu’elle rejoint un projet, elle le termine en toute honnêteté et sans se plaindre.

« Je ne dis pas des choses comme ‘Main 1 lac leti thi, par ab 50 hazaar le rahi hu toh 6 ki jagah 3 jokes hi maarungi’ (je ne réduis pas mes efforts simplement parce que je suis moins payé). Une fois sur scène, je ne me souviens même plus depuis combien de temps on m’a demandé de jouer ni combien j’ai été payé. Live shows mein mujhe rokna padta hai parce que je ne suis pas quelqu’un qui suit le scénario. Donc, je ne me plains jamais non plus des heures supplémentaires », Bharti affirme ne s’être jamais plainte de travailler des heures supplémentaires et est toujours flexible avec son horaire, mais ses efforts ne sont pas reconnus. « Je ne fais jamais de telles choses. Je comprends que tout le monde veut quitter le plateau et rentrer chez lui le plus vite possible, mais s’il y a un retard, il doit y avoir un véritable problème », ajoute-t-elle.

En raison du problème de sa rémunération, Bharti a décidé de rester en retrait et de se concentrer sur d’autres choses comme sa chaîne YouTube où elle publie régulièrement des vlogs de sa vie quotidienne avec son mari Haarsh Limbachiyaa et son fils Laksh. Elle partage également des images des coulisses de son émission humoristique.

« Ma chaîne me permet de passer suffisamment de temps avec mon enfant. Comme Golaa grandit, je veux profiter de ces moments avec lui. Ye waqt nikal gaya toh mujhe milega nahi. J’aime la télévision parce que j’en suis le produit et je Je ferai certainement un beau projet qui se présente à moi. Mais pour le moment, je me concentre sur YouTube et je prévois de créer plusieurs autres chaînes pour différents types de contenu », conclut-elle.

