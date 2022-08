Bharti Singh parle de sa seconde grossesse, salue la décision de Debina Bonnerjee ; dit ‘Si je n’avais pas subi une césarienne…’

Bharti Singh est récemment devenue mère. Elle a donné naissance à un petit garçon le 3 avril. La comédienne et son mari Harsh Limbachiyaa ont nommé leur fils Laksh. Bien qu’au départ, le couple se soit abstenu de montrer le visage de leur bébé, maintenant, Laksh est la compagnie constante de Bharti. Lors d’une récente interaction avec les médias, Bharti Singh a parlé d’avoir un deuxième bébé. Elle a loué Debina Bonnerjee pour avoir annoncé sa deuxième grossesse peu de temps après avoir donné naissance à son premier enfant. Elle a exprimé qu’elle voulait aussi un deuxième bébé.

Bharti Singh parle de sa deuxième grossesse

Comme le rapporte Etimes, Bharti Singh a été cité disant que si elle n’avait pas eu d’enfant par césarienne, elle aurait également annoncé une deuxième grossesse. Cependant, elle devra maintenant attendre au moins un an pour concevoir son bébé numéro 2. Depuis qu’elle a un garçon, elle veut maintenant une petite sœur pour son fils Gola. La diva aurait déclaré : “Je suis si heureuse qu’elle ait un deuxième enfant. Je veux aussi une sœur pour mon fils Gola, mais depuis que j’ai subi une césarienne, je devrai attendre un an ou deux. Mais , je sais que Gola doit avoir un frère. Harsh (Limbachiyaa) et je veux un deuxième enfant dans le futur.”

Parlant de projets futurs, elle a partagé qu’elle aimerait maintenant animer des émissions de téléréalité chantées destinées aux enfants. Elle a partagé qu’elle aimerait voir des enfants talentueux et interagir avec eux. Elle sera l’animatrice de l’émission de télé-réalité Sa Re Ga Ma Pa Little Champs.

Bharti Singh était la dernière dans les nouvelles car elle a été critiquée pour avoir repris le travail peu de temps après avoir accouché. Juste après 12 jours de la naissance de Gola, Bharti Singh était retourné au travail. Mais dans une récente interview, elle a partagé qu’elle n’en était pas coupable car elle savait que son fils était entre de bonnes mains.