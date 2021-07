Bharti Singh parle de faire face à l’extrême pauvreté, dit « ma mère cuisinait chez d’autres, nous mangions des roti avec du sel »

Après avoir offert un aperçu de la conversation réconfortante entre lui et Bharti Singh dans un teaser, Maniesh Paul a sorti le premier épisode de son podcast tourné en studio.

Sur « The Maniesh Paul Podcast », Bharti Singh dévoile divers secrets de sa vie, racontant une histoire d’amitié émouvante entre elle et Maniesh, lorsque pendant leurs journées à la télévision ensemble, ils s’entraidaient financièrement, s’aidant mutuellement chez eux.

Lorsque Maniesh Paul a mentionné que Bharti Singh était une tireuse à la carabine et une archère de niveau national, elle a dit : « Maintenant, même moi, je ris quand quelqu’un dit cela. Avez-vous vu une grosse fille soulever une carabine et viser ? en survêtement. Oui, mais c’est vrai. J’étais tireur à la carabine et j’ai même participé au niveau national il y a 12 ans. J’ai représenté le Pendjab à Pune. » Elle a également dit qu’elle était entrée à l’université dans le cadre du quota sportif.

« Nous avions l’habitude d’obtenir de la nourriture gratuite du gouvernement. J’avais aussi 15 par jour. Ils nous donnaient trois coupons de 5 chacun et nous pouvions obtenir un verre de jus avec un coupon. Vous ne le croirez pas, j’utilisais un verre de jus, juste pour m’assurer d’avoir de l’énergie pour rester là pendant des heures et pratiquer le tir à la carabine. Le reste, j’économiserais. À la fin du mois, j’avais l’habitude d’obtenir des fruits et des les ramener à la maison. Je pouvais à peine avaler ce verre de jus par jour. C’était comme Diwali, les fruits seraient tous placés et tout le monde tournait en rond en attendant un fruit », a-t-elle ajouté.

Au cours de sa conversation, Bharti a également parlé de l’extrême pauvreté dans laquelle elle a grandi et a mentionné les moments où ils n’avaient pas de nourriture à la maison. Bharti a révélé que sa famille n’est toujours pas habituée au style de vie somptueux qu’elle peut désormais se permettre.

Bharti a déclaré que pendant que son frère vendait des marchandises dans un magasin, sa sœur et sa mère cousaient des couvertures dans une usine. « Ghar jaane ka mann nahi karta tha (je n’avais pas envie de rentrer à la maison). Je resterais à l’université avec mes amis et mangerais à l’auberge. Je savais qu’une fois de retour, je devrais faire face à la pauvreté. Vivre dans cette faible lumière », a déclaré Bharti.

En fait, elle a également mentionné que sa mère cuisinait chez d’autres et cousait des dupatta décoratives de mata rani à cause de laquelle il y avait le bruit constant de la machine à coudre à la maison. « J’ai vécu dans ce bruit pendant 21 ans. Je ne veux plus jamais y retourner. Je n’ai pas de très grands rêves mais je continue de prier Dieu pour que je sois capable de maintenir ce que j’ai. Nous avons mangé du sel et roti, mais maintenant nous avons dal, sabzi et roti. J’espère juste que ma famille aura toujours au moins du dal à manger. Je ne voudrai jamais faire face à la situation ou laisser ma famille vivre cela », a-t-elle déclaré à Maniesh.

Bharti Singh, qui est devenu célèbre avec The Great Indian Laughter Challenge. Elle sera bientôt vue dans la nouvelle saison de ‘The Kapil Sharma Show’.