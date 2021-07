Bharti Singh fête son anniversaire avec son mari Harsh Limbacchiyaa, les meilleures amies Jasmin Bhasin et Aly Goni

La comédienne Bharti Singh fête ses 37 ans aujourd’hui, le 3 juillet. Et pour célébrer sa journée spéciale, Bharti a organisé une soirée tranquille au cours de laquelle elle a coupé plusieurs gâteaux d’anniversaire en présence de son mari Haarsh Limbhachiyaa et de ses amis Jasmin Bhasin et Aly Goni.

Les photos et les vidéos de sa fête d’anniversaire deviennent virales sur Internet. Une de ces vidéos a également été partagée par le célèbre photographe Viral Bhayani sur son compte Instagram et les fans de Bharti ont inondé la section des commentaires de son message avec de doux souhaits d’anniversaire pour le comédien.

Bharti Singh, qui sera bientôt vue dans la nouvelle saison de ‘The Kapil Sharma Show’, a reçu des centaines de messages d’anniversaire de ses fans, dont certains qu’elle a même partagés sur ses histoires Instagram.

Sur Twitter aussi, Bharti a reçu des vœux d’amour et d’anniversaire. En fait, elle était même en vogue sur le site de micro-blogging pendant un certain temps dans la matinée.

Un utilisateur des réseaux sociaux a partagé des photos de ses célébrations d’anniversaire et a écrit : « Joyeux anniversaire reine Laughyer. Et mon favori absolu (étoile). @Bhartilalli #JasminBhasin #JasLy #BhartiSingh (sic). » « JOYEUX ANNIVERSAIRE A LA REINE DU DIVERTISSEMENT. DE NOUS A YOUUUUU. @bharti_lalli. NOUS VOUS AIMONS TOUS UUU. #JasLy #JasLyians #BhartiSingh #JasminBhasin #AlyGoni (sic) », a écrit un autre utilisateur de Twitter.

Regardez quelques-uns des tweets réconfortants ici:

Souhaitant #BhartiSingh une journée remplie de bonheur et une année joyeuse à venir..Gardez le sourire et nous faire rire comme vous le faites toujours..@bharti_lalli @sidharth_shukla pic.twitter.com/B3gEmJrnhq – SidNaazFc (@ShradhaBajpai3) 3 juillet 2021

Il y a quelques jours, Bharti avait posté une douce vidéo de Jasmin Bhasin lui souhaitant sa journée spéciale. « Joyeux anniversaire @jasminbhasin2806 #madgirl #love #blessed #happychild #bff », avait sous-titré Bharti.

Jetez un oeil ici :

Sur le plan du travail, Bharti est connue pour son timing comique et anime de temps en temps divers spectacles. Elle a également participé à des émissions de téléréalité telles que ‘Jhalak Dikhhla Jaa’, ‘Nach Baliye’, ‘Fear Factor: Khatron Ke Khiladi 9’ et ‘Khatra Khatra Khatra’. Elle sera prochainement vue dans la nouvelle saison de ‘The Kapil Sharma Show’.