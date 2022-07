Bharti Singh et Haarsh Limbachiyaa révèlent enfin le visage de leur fils nouveau-né Laksh [Watch]

Bharti Singh et Haarsh Limbachiyaa adorent chaque minute d’être parents. Le couple a accueilli son premier enfant, un garçon en avril. Ils l’ont nommé Laksh. La comédienne a publié des photos et des vidéos de son bébé sur sa chaîne Instagram et YouTube. Après trois mois d’accouchement, Bharti et Haarsh ont enfin révélé le visage de leur petit garçon Laksh de la manière la plus adorable possible.

Dans la vidéo, Bharti a fait visiter à ses fans la chambre de Laksh et a partagé son enthousiasme à propos de la révélation du visage de son bébé. Plus tard, Bharti et Haarsh ont été vus posant avec Laksh et de fiers parents ont été vus en train de couper le gâteau de 3 mois de Laksh. Elle a dit que Laksh sera le garçon d’une maman car il a beaucoup de patience. « Hai na hamara Gola cuteee. Ab aap batao Gola kispe gaya hai mere pe ya Haarsh pe (notre Gola n’est-il pas mignon ? Maintenant, vous nous dites s’il me ressemble ou s’il ressemble à Haarsh) ? » elle a écrit une note sur sa vidéo.

Bharti et Haarsh ont passé un bon moment à jouer avec Laksh et à partager ses adorables moments avec les fans. De leurs séances photo de bébé au changement des vêtements de Laksh, les deux ont parlé de détails proches de leur bébé pour leurs fans qui attendent depuis longtemps.

Regardez la vidéo ici :

Plus tôt, Bharti avait dit qu’elle voulait avoir un deuxième enfant car elle voulait un frère pour son fils. “Maintenant, vous avez prédit. Il devrait y avoir deux enfants, n’est-ce pas ? Un comme chauffeur et un autre comme votre cuisinier, n’est-ce pas ? Plus sérieusement, moi aussi, je crois la même chose. Mais, il devrait y avoir un écart d’au moins deux ans entre les enfants. Nous avons un fils, il doit avoir une sœur. Si nous avions une fille, je dirais qu’elle devrait avoir un frère », avait déclaré Bharti sur les plateaux de Khatra Khatra Khatra.

Bharti et Haarsh s’étaient abstenus de révéler le visage de leur petit garçon. “Si cela ne tenait qu’à moi, j’aurais montré le visage le premier jour. Mais, nous devrions écouter les anciens. Il est sur le point de terminer 40 jours et je suis très excité. Nous avons eu une séance photo pour le bébé récemment et je publierai toutes les photos dès que possible”, avait-elle déclaré.