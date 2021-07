Bharti Singh confirme que tous les artistes ont dû subir une baisse de salaire, dit qu’elle « a beaucoup négocié »

Kapil Sharma a commencé à tourner pour la nouvelle saison de son talk-show comique « The Kapil Sharma Show ». La prochaine saison de l’émission mettra en vedette les vieux amis et comédiens célèbres de Kapil, Sudesh Leheri, Krushna Abhishek, Kiku Sharda, Bharti Singh et Chandan Prabhakar. Selon certaines sources, l’émission fera son retour en août sur la chaîne Sony Entertainment Television.

Le 18 juillet, Kapil est allé sur Instagram et a partagé une série de photos avec son gang. Tous les artistes peuvent être vus vêtus de tenues noires. « Un nouveau départ avec tous les vieux visages #tkss #thekapilsharmashow #blessings #gratitude #comingsoon », a-t-il légendé le post. Après avoir entendu la nouvelle, les utilisateurs des médias sociaux ont exprimé leur bonheur. « Le meilleur spectacle de tous les temps revient », a commenté un internaute. « Wow… j’attendais avec impatience la nouvelle saison », a écrit un autre.

Alors que les fans attendent avec impatience la nouvelle saison de l’émission, Bharti Singh, qui anime actuellement l’émission de téléréalité ‘Dance Deewane 3’, a informé qu’elle devait accepter la baisse de salaire de sa rémunération habituelle pour la prochaine saison de ‘The Kapil Sharma Spectacle’.

Elle l’a même confirmé plus tard à un portail de divertissement et a ajouté que toute l’équipe devait subir une baisse de salaire.

En parlant à TOI, Bharti a déclaré: « Je suppose que tout le monde a ressenti le pincement lorsqu’on leur a demandé une réduction de salaire, et je n’ai pas fait exception. J’ai également beaucoup négocié à ce sujet. Cependant, lorsque j’ai réfléchi à la période récente et à ce que s’est déroulé l’année dernière, j’ai réalisé que le groupe itna kaam ho gaya hai (le travail s’est arrêté). La télévision et les émissions ko sponsorisent les chaînes nahi mil rahe hain toh kahaan se paisa laayein.

Exprimant son opinion, Bharti a ajouté que les techniciens devraient être intégralement payés même lorsque les artistes ne le font pas. « Itne saal hum ek channel par kaam karte hain aur woh hamaari har baat maante hain, toh aaj jab woh saamne se help maang rahe hain toh mujhe nahi lagta hai ki kisi bhi artiste ne mana kiya hoga (Ils nous ont écoutés et ont rempli tous nos demandes et demandes quand les choses allaient bien. Maintenant qu’ils demandent de l’aide, je ne pense pas que quiconque dira non). Je sais que sabke paise coupe rahe hain. Je me sens jo set pe techniciens hain, unke paise nahi coupé nahi karne chahiye . Nous travaillons ensemble et faisons de notre mieux pour rester à flot. Donc, je pense que personne n’a eu de problème à accepter une réduction de salaire. «

Pendant ce temps, Kapil Sharma a récemment partagé une autre photo avec le gag ‘TKSS’ et a informé ses fans que tous les membres de la distribution de l’émission avaient reçu leurs injections du vaccin COVID-19.