Bharti Singh amène son fils Laksh sur les plateaux, une adorable vidéo devient virale

L’humoriste Bharti Singh, lundi, a amené son petit sur les plateaux de l’émission à venir Sa Re Ga Ma Pa L’il Champs. Elle a été vue en train de poser avec son fils devant des caméras et d’interagir avec les papas.

Son fils avait l’air si mignon qu’elle remarquait les gens autour de lui. La vidéo du même est devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, on peut voir Bharti portant un uniforme scolaire. Elle dit à paps, “bacche ke chai ka time hogya”, en entendant cela, tout le monde se met à rire. Les internautes ont également réagi au clip, l’un d’eux a écrit : “Bharti est humble”.





Le second a dit: “Bharti est une personne tellement terre-à-terre.. Nhi toh koi b célébrité kisi fan ko apne bache ko godi me dena toh dur dekhne b nhi deta.” La troisième personne a dit: “Lens wala baccha goddddd.” Le quatrième a commenté: “Bharti di se big celebrity ab cute gola ho chuka hai …. Bohot cute hai gola.” La cinquième personne a commenté: “Si doux Bharti.”

Récemment, alors qu’il parlait au Bombay Times, Bharti a déclaré: «Mon bébé n’est pas seul à la maison. Ma famille, deux aides, la famille de Harsh, ma nièce sont là pour me soutenir et j’ai aussi une caméra installée à la maison pour le surveiller. Actuellement, il est entre de bonnes mains, donc je ne m’inquiète pas et ne me sens pas coupable de le laisser à la maison. Je suis très passionné par mon travail et j’ai aussi le sentiment que si je n’avais pas travaillé ou gagné d’argent, nous n’aurions pas pu nous permettre de telles installations à la maison. Et cette fois, j’anime une émission seul, alors Harsh sera là pour le surveiller.

Pour les non-initiés, Bharti Singh et Haarsh Limbachiyaa, le célèbre couple de comédiens, sont devenus les fiers parents de leur premier enfant, un petit garçon, le dimanche 3 avril.