BharOS est un nouveau fork Android axé sur la sécurité développé en Inde

L’Institut indien de technologie (IIT) Madras a récemment tenu une conférence et a annoncé BharOS – un nouveau système d’exploitation mobile axé sur la confidentialité et la sécurité. Le système d’exploitation est développé par JandK Operations Private Limited (JandKops), qui est une société de la section 8 (à but non lucratif) créée par IIT Madras. BharOS est essentiellement un fork vraiment propre d’AOSP qui offre diverses fonctionnalités de sécurité et de confidentialité.

Par exemple, aucune application par défaut n’est préchargée dans le système d’exploitation. Cela permet aux utilisateurs de choisir avec soin uniquement les applications dont ils ont besoin et auxquelles ils font confiance. BharOS donne également accès à un service de magasin d’applications privé appelé PASS. Apparemment, il est peuplé d’applications triées sur le volet qui ont été vérifiées pour se conformer aux besoins de confidentialité et de sécurité des entreprises.

C’est précisément le public cible de l’OS. Il sera fourni aux entreprises et aux organisations ayant des exigences de sécurité spécifiques et des informations sensibles. Apparemment, BharOS recevra également ses propres mises à jour natives en direct. Cependant, il n’est pas clair sur quelle version du noyau Android il est actuellement basé.

Le professeur V. Kamakoti, directeur de l’IIT Madras, a déclaré ceci à propos du projet de logiciel :

Le service BharOS est un système d’exploitation mobile construit sur une base de confiance, avec pour objectif de fournir aux utilisateurs plus de liberté, de contrôle et de flexibilité pour choisir et utiliser uniquement les applications qui répondent à leurs besoins. Ce système innovant promet de révolutionner la façon dont les utilisateurs envisagent la sécurité et la confidentialité sur leurs appareils mobiles.

