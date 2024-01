Bharat Ratna pour Karpoori Thakur, le Premier ministre Narendra Modi rend hommage au leader socialiste à l’occasion de son 100e anniversaire de naissance

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de la naissance de Karpoori Thakur.

Karpoori Thakur, l’ancien ministre en chef du Bihar, a été choisi hier pour la plus haute distinction civile du pays, Bharat Ratna, un jour avant son anniversaire de naissance. L’annonce du Centre a été saluée par le Premier ministre Narendra Modi. “Je suis ravi que le gouvernement indien ait décidé de conférer le Bharat Ratna au phare de la justice sociale, le grand Jan Nayak Karpoori Thakur Ji et cela aussi au moment où nous célébrons le centenaire de sa naissance”, a-t-il posté sur X.

Pour marquer le centenaire de sa naissance, le Premier ministre Modi a écrit un article hommage au leader politique chevronné.

Voici l’hommage du PM Modi à Karpoori Thakur à l’occasion de son 100e anniversaire de naissance :

Aujourd’hui, c’est le centenaire de la naissance de Jan Nayak Karpoori Thakur Ji, dont la quête incessante de justice sociale a eu un impact positif sur la vie de millions de personnes. Je n’ai jamais eu l’occasion de rencontrer Karpoori Ji mais j’ai beaucoup entendu parler de lui par Kailashpati Mishra Ji, qui a travaillé en étroite collaboration avec lui. Il appartenait à l’une des couches les plus arriérées de la société, les Nai Samaj. Surmontant de nombreux obstacles, il a accompli beaucoup de choses et a travaillé pour l’amélioration de la société.

La vie de Jan Nayak Kapoor Thakur Ji tournait autour des deux piliers de la simplicité et de la justice sociale. Jusqu’à son dernier souffle, son style de vie simple et sa nature humble ont profondément résonné auprès du peuple. De nombreuses anecdotes soulignent sa simplicité. Ceux qui ont travaillé avec lui se souviennent qu’il préférait dépenser son propre argent pour toute affaire personnelle, y compris le mariage de sa fille. Au cours de son mandat de ministre en chef du Bihar, la décision a été prise de construire une colonie pour les dirigeants politiques, mais il n’a lui-même pris ni terre ni argent pour cela. À son décès en 1988, plusieurs dirigeants se sont rendus dans son village pour lui rendre hommage. Lorsqu’ils ont vu l’état de sa maison, ils ont été émus jusqu’aux larmes – comment quelqu’un d’aussi imposant peut-il avoir une maison aussi simple !

Une autre anecdote de sa simplicité remonte à 1977, lorsqu’il vient de prendre la relève en tant que CM du Bihar. Le gouvernement Janata était au pouvoir à Delhi et Patna. Cette fois-là, les dirigeants du Janata s’étaient réunis à Patna pour marquer l’anniversaire de Loknayak JP. Parmi la galaxie des principaux dirigeants figurait le ministre en chef Karpoori Thakur Ji, avec un Kurta déchiré. Dans son propre style, Chandrashekhar Ji a demandé aux gens de donner de l’argent pour que Karpoori Ji puisse acheter un nouveau Kurta. Mais Karpoori Ji était Karpoori Ji – il a accepté l’argent mais l’a fait don au CM Relief Fund.

La justice sociale était très chère à Jan Nayak Karpoori Thakur Ji. Son parcours politique a été marqué par des efforts monumentaux pour créer une société où les ressources étaient réparties équitablement et où chacun, quel que soit son statut social, avait accès aux opportunités. Il souhaitait s’attaquer aux inégalités systémiques qui affligeaient la société indienne.

Son attachement à ses idéaux était tel que, bien qu’il vive à une époque où le Parti du Congrès était omniprésent, il a adopté une ligne nettement anti-Congrès car il a été convaincu très tôt que le Congrès s’était écarté de ses principes fondateurs.

Sa carrière électorale a commencé au début des années 1950 et depuis lors, il est devenu une force avec laquelle il faut compter dans les chambres législatives, exprimant avec force les luttes de la classe ouvrière, des ouvriers, des petits agriculteurs et des jeunes. L’éducation était un sujet qui lui tenait à cœur. Tout au long de sa carrière politique, il a travaillé à l’amélioration des établissements d’enseignement pour les pauvres. Il était un partisan de l’éducation dans les langues locales afin que les habitants des petites villes et villages puissent gravir les échelons et réussir. En tant que CM, il a également pris de nombreuses mesures pour le bien-être des personnes âgées.

La démocratie, le débat et la discussion faisaient partie intégrante de la personnalité de Karpoori Ji. Cet esprit s’est manifesté lorsqu’il s’est immergé dans le mouvement Quit India lorsqu’il était jeune et s’est de nouveau manifesté lorsqu’il a résisté bec et ongles à l’urgence. Ses perspectives uniques ont été très admirées par JP, le Dr Lohia et Charan Singh Ji.

L’une des contributions les plus significatives de Jan Nayak Karpoori Thakur Ji à l’Inde a peut-être été son rôle dans le renforcement de l’appareil d’action positive pour les classes arriérées, dans l’espoir qu’elles bénéficieraient de la représentation et des opportunités qu’elles méritaient. Sa décision s’est heurtée à une forte opposition, mais il n’a cédé à aucune pression. Sous sa direction, des politiques ont été mises en œuvre qui ont jeté les bases d’une société plus inclusive, dans laquelle la naissance d’une personne ne détermine pas son destin. Il appartenait aux couches les plus arriérées de la société mais il travaillait pour tout le monde. Il n’avait aucune trace d’amertume en lui, c’est ce qui le rend vraiment grand.

Au cours des dix dernières années, notre gouvernement a suivi le chemin de Jan Nayak Karpoori Thakur Ji, ce qui se reflète dans nos projets et politiques qui ont apporté une autonomisation transformatrice. L’une des plus grandes tragédies de notre politique a été qu’à l’exception de quelques dirigeants comme Karpoori Ji, l’appel à la justice sociale s’est limité à être un slogan politique. Inspirés par la vision de Karpoori Ji, nous l’avons mis en œuvre comme modèle de gouvernance efficace. Je peux dire avec confiance et fierté que Jan Nayak Karpoori Thakur Ji aurait été très fier de l’exploit accompli par l’Inde pour libérer 25 millions de personnes des griffes de la pauvreté au cours des dernières années. Il s’agit de personnes issues des couches les plus défavorisées de la société, qui se sont vu refuser les installations de base près de sept décennies après s’être libérées du régime colonial. Dans le même temps, nos efforts en faveur de la saturation, consistant à garantir que chaque régime atteigne une couverture à 100 %, font écho à son engagement en faveur de la protection sociale. Aujourd’hui, lorsque les gens des communautés OBC, SC et ST deviennent entrepreneurs grâce aux prêts MUDRA, cela répond à la vision d’indépendance économique de Karpoori Thakur Ji. De même, c’est notre gouvernement qui a eu le privilège d’étendre les réservations SC, ST et OBC. Nous avons également eu l’honneur de créer la Commission OBC (à laquelle s’est malheureusement opposée le Congrès), qui travaille sur la voie tracée par Karpoori Ji. Notre programme PM-Vishwakarma apportera également de nouvelles voies de prospérité à des millions de personnes appartenant aux communautés OBC à travers l’Inde.

En tant que personne appartenant moi-même aux classes arriérées, je dois beaucoup à Jan Nayak Karpoori Thakur Ji. Malheureusement, nous avons perdu Karpoori Ji à un âge relativement jeune de 64 ans. Nous l’avons perdu au moment où nous avions le plus besoin de lui. Pourtant, il continue de vivre dans le cœur et l’esprit de millions de personnes grâce à son travail. C’était un vrai Jan Nayak !

Narendra Modi, Premier ministre indien