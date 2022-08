Bhaijaan: Salman Khan s’associe au plus petit chanteur du monde, Abdu Rozik, de renommée tadjike, pour CE rôle spécial

La prochaine grande sortie de Salman Khan est Kabhi Eid Kabhi Diwali, le titre est maintenant apparemment changé en Bhaijaan qui promet d’être plein d’action et de comédie et un artiste familial complet dans le moule de la plupart de ses films. Farhad Samji est censé réaliser le film. Shehnaaz Gill est censé se préparer pour son grand Les débuts de Bollywoodavec Bhaijaan alias Kabhi Aïd Kabhi Diwaliet on dit qu’elle a un rôle assez important dans le Salman Khan vedette. Eh bien, une autre sensation des médias sociaux a été confirmée pour le film, la taille d’une pinte Abdu Rozik de tadjik célébrité.

Abdu Rozik confirme qu’il est à Bhaijaan alias Kabhi Eid Kabhi Diwali

Prenant à son fonctionnaire Instagram poignée, qui compte près de 3,5 millions d’abonnés, Abdu Rozik de renommée tadjike a écrit: “Maintenant, je suis PRÊT pour” Bhaijaan “#film #artiste #acteur #chanteur #blogueur #parfum #inde #mumbai #bombay #tadjikistan #uae #salmankhan #bollywood #bollywoodsongs #samosa #Chai #memes .” Plus tard, alors qu’il s’adressait aux médias lors d’une conférence de presse, il a déclaré : « Je suis prêt pour Bhaijaan. » Je suis très heureux, grâce à Salman Khan. Je travaille sur un film avec Salman Khan, Kabhi Eid Kabhi Diwali (maintenant appelé Bhaijaan).” Interrogé sur son rôle, le petit gars a simplement répondu : “Gangster.” Découvrez son message ci-dessous :

Ensemble Kabhi Eid Kabhi Diwali infesté d’une sécurité plus stricte que stricte

Peu de temps après avoir reçu une menace de mort, Salman Khan est parti tirer pour Kabhi Eid Kabhi Diwali alias Bhaijaan à Hyderabad, laissant ses sympathisants, amis proches et légion de fans très inquiets. Cependant, une sécurité abondante a été fournie à la superstar par les flics pendant le programme d’Hyderabad de son film. Une source a révélé que les dispositifs de sécurité sur le plateau ont été intensifiés à trois fois ce qui aurait normalement été vu, chaque centimètre carré étant examiné avec un peigne fin et tout le monde entrant et sortant faisant l’objet d’un double contrôle, peu importe qui ils peuvent être. La superstar s’est également procuré un pistolet sous licence, ainsi qu’une voiture pare-balles.