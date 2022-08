Bhaijaan : Salman Khan partage son look alors qu’il fête ses 34 ans à Bollywood ; se fait appeler kisi ka bhai, kisi ki jaan

Salman Khan a accompli 34 années glorieuses dans l’industrie cinématographique indienne. Au cours des trois dernières décennies, le Dabangg Khan a joué de nombreux personnages emblématiques tels que Prem, Sameer, Radhe et Chulbul Pandey pour n’en nommer que quelques-uns. Et pour célébrer cette étape importante, Salman a offert à ses légions de fans le nouveau look de son prochain film Bhaijaan, qui était auparavant intitulé Kabhi Eid Kabhi Diwali.

Alors que les fans de Salman ont célébré cette journée en faisant la tendance # 34YearsOfSalmanKhanEra vendredi et la superstar a reconnu leur geste en publiant un message spécial sur toutes ses plateformes de médias sociaux. “Il y a 34 ans, c’était maintenant et 34 ans plus tard, c’est aussi maintenant … le voyage de ma vie a commencé de nulle part composé de 2 mots maintenant et ici. Merci d’être avec moi alors qui était maintenant et merci d’être avec moi maintenant Vraiment appréciez-le”, a-t-il écrit en partageant un court extrait de son look.

Plus tôt, Salman avait partagé une photo affichant ses longs cheveux lors d’un tournage à Leh Ladakh. Il a été vu posant avec une moto, dos à la caméra. Auparavant, il avait partagé une photo qui le montrait tenant une tige d’acier avec sa main vêtue d’un bracelet turquoise, arborant de longs cheveux et une paire de lunettes de soleil noires.

Bhaijaan marquera les débuts de Shehnaaz Gill à Bollywood. Elle a été jumelée aux côtés de Jassie Gill dans le film, qui met également en vedette Raghav Juyal, Pooja Hegde, Siddharth Nigam et d’autres dans des rôles de premier plan. Plus tôt, Aayush Sharma faisait partie du film, cependant, il est parti en invoquant des différences créatives avec l’équipe.

Sur le plan du travail, Salman sera ensuite vu dans le troisième volet de la franchise Tiger aux côtés de Katrina Kaif et Emraan Hashmi. Tout est prévu pour sortir le 21 avril 2023. Il fera également une apparition dans la vedette de Shah Rukh Khan Pathaan, qui met également en vedette Deepika Padukone. Il sera également vu aux côtés de Jacqueline Fernandes dans Kick 2.