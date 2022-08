La prochaine grande sortie de Salman Khan est Kabhi Eid Kabhi Diwali, le titre est maintenant apparemment changé en Bhaijaan qui promet d’être plein d’action et de comédie et un artiste familial complet dans le moule de la plupart de ses films. Farhad Samji est censé réaliser le film. Shehnaaz Gill est censé se préparer pour son grand Les débuts de Bollywoodavec Bhaijaan alias Kabhi Aïd Kabhi Diwaliet on dit qu’elle a un rôle assez important dans le Salman Khan vedette. Eh bien, une autre sensation des médias sociaux a été confirmée pour le film, la taille d’une pinte Abdu Rozik de tadjik célébrité.