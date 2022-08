Bhaijaan : La photo des cheveux longs de Salman Khan devient virale depuis les plateaux de tournage ; découvrez les réactions folles des fans

Salman Khan et Pooja Hegde sont actuellement à Leh Ladakh pour le tournage de leur film Bhaijaan. Eh bien, le film a été annoncé avec le titre Kabhi Aïd Kabhi Diwali, mais certains rapports suggèrent que le film a été intitulé Bhaijaan. Il y a quelques mois, lorsque le tournage du film a commencé, Salman a partagé un aperçu de son look des décors dans lesquels il affichait des cheveux longs. Maintenant, encore une fois, l’acteur a partagé une photo des décors dans lesquels ses cheveux longs sont clairement visibles. Regardez l’image ci-dessous

Bhaijaan est à la mode dans l’actualité du divertissement et la photo de Salman est devenue virale. Les fans de l’acteur se déchaînent sur les réseaux sociaux. Découvrez les réactions des fans ci-dessous

Bhaijaan est réalisé par Farhad Samji et met également en vedette Jassie Gill et Shehnaaz Gill. Il y a quelques jours, Shenaaz avait abandonné Salman sur Instagram en raison d’un problème technique et les internautes ont émis l’hypothèse qu’elle ne faisait peut-être plus partie du film. Cependant, l’actrice a précisé plus tard qu’elle faisait partie du film et qu’elle avait hâte que ses fans le voient.

Alors que Pooja Hegde joue aux côtés de Salman Khan dans le film, les cinéphiles sont plus enthousiastes à l’idée de regarder Shehnaaz Gill dans le film. Cela marquera les débuts à Bollywood de la star de Bigg Boss 13.

La date de sortie de Bhaijaan n’est pas encore annoncée. Cependant, il a été rapporté que le film sortira le 30 décembre 2022. Il sera intéressant de voir si Salman Khan terminera l’année en beauté.