Bhaichung Bhutia veut des droits de vote pour les joueurs dans la future constitution de l’AIFF

La légendaire Bhaichung Bhutia a salué lundi la décision de la Cour suprême de supprimer le Comité des administrateurs, car cela a été fait pour “sauver” la Coupe du monde féminine U-17 et assurer la révocation de l’interdiction de la FIFA contre l’Inde.

Le tribunal supérieur a modifié son ordonnance antérieure pour faciliter la tenue de la pièce maîtresse du groupe d’âge féminin en Inde en octobre et la révocation de la suspension de la Fédération indienne de football (AIFF) par l’instance dirigeante mondiale de la FIFA.

Le CoA supervisait les affaires de l’AIFF depuis l’ordonnance du SC du 18 mai.

“La décision d’aujourd’hui du SC était dans l’intérêt du football indien et non pour une partie ou l’autre. La première priorité était la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, c’est une question de prestige pour l’Inde. La seconde est la levée de l’interdiction de l’Inde », a déclaré Bhutia en marge du lancement de la Bangla Soccer League ici.

“La priorité pour nous tous – joueurs, CoA, associations d’État – est d’assurer l’organisation de la Coupe du monde (féminine U-17) et l’interdiction est levée.”

Un banc de juges DY Chandrachud et AS Bopanna a reporté d’une semaine les élections du 28 août de l’AIFF, qui devaient se tenir sous l’égide de la CoA composée de trois membres nommés par le SC, pour permettre un changement de collège électoral et le début du processus de nomination. .

Le tribunal de grande instance a rendu l’ordonnance sur requête déposée par le ministère de la Jeunesse et des Sports visant à modifier une ordonnance antérieure compte tenu des discussions avec la FIFA.

Bhutia, talisman de l’équipe nationale au cours de son illustre carrière, avait déposé sa candidature au poste de président de l’AIFF mais, après la décision de la Cour suprême de lundi, tout le processus électoral va recommencer.

Il a également déposé une demande d’intervention auprès de la CS, plaidant pour que la Cour supérieure donne pleinement effet à son ordonnance antérieure selon laquelle 36 joueurs éminents devraient avoir le droit de vote dans le cadre du collège électoral.

Le tribunal de grande instance a toutefois décidé que les listes électorales pour les scrutins de l’AIFF ne seraient composées que de 36 représentants des associations membres de l’État/UT, comme le souhaite la FIFA.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était déçu que la décision du SC ait exclu les ex-joueurs du collège électoral, l’ancien capitaine a répondu: «Oui, j’avais fait appel pour que les joueurs soient également représentés (à l’Assemblée générale). Mais la priorité en ce moment est de faire en sorte que l’interdiction soit levée et que la Coupe du monde féminine U-17 ait lieu.

“Les joueurs continueront à se battre, continueront à faire appel à la fédération, au ministère des sports et à la Cour suprême pour que, lorsque la constitution de l’AIFF sera rédigée à l’avenir, les ex-footballeurs obtiennent également le droit de vote. Ils peuvent contribuer à l’administration et à la prise de décision.

“Depuis 75 ans, nous n’avons vu aucun footballeur devenir président, même d’une association étatique, sans parler de l’AIFF. Les joueurs ont donné leur sang et leur sueur pour le pays.

Le joueur de 45 ans, qui a joué plus de 100 matches pour l’Inde entre 1995 et 2011, a déclaré qu’il y avait beaucoup de grands footballeurs qui auraient pu devenir de grands administrateurs.

“À l’avenir également, si vous regardez les joueurs, des joueurs comme Gurpreet Sandhu, Sunil Chhetri, Sandesh Jhingan peuvent également chercher à entrer dans l’administration et pas seulement dans les entraîneurs.

“Il est important d’encourager les anciens footballeurs à entrer non pas comme entraîneurs mais aussi dans l’administration afin que leurs voix puissent être entendues pour développer le football.”

Bhutia a salué la décision de nommer six anciens joueurs – quatre hommes et deux femmes – au comité exécutif de l’AIFF.

“C’est une décision bienvenue, mais nous voulons plus que simplement être des membres nommés. Nous voulons être membres de l’Assemblée générale de l’AIFF et obtenir le droit de vote.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici