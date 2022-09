Bhaichung Bhutia trouve que les matches amicaux du Vietnam sont une bonne occasion pour les joueurs indiens de se préparer pour la Coupe d’Asie 2023

L’ancien capitaine de l’Inde et nouveau membre coopté du comité exécutif de l’AIFF, Bhaichung Bhutia, a déclaré que les deux matches amicaux de l’équipe nationale masculine de football au Vietnam, prévus les 24 et 27 septembre, seront une bonne occasion pour les joueurs de se préparer. pour la Coupe d’Asie l’année prochaine.

Les Blue Tigers se sont rendus au Vietnam pour une tournée de deux matchs. Ils joueront le tournoi de football amical Hung Thinh contre Singapour et accueille le Vietnam.

Il y a vingt ans, Bhutia était le capitaine lorsque l’Inde a remporté l’historique LG Cup 2002 au Vietnam.

“Je pense que c’est formidable pour notre équipe nationale qu’ils vont jouer des matchs là-bas. Je pense que ce sera une bonne tournée. Le Vietnam est une très bonne équipe. Singapour aussi. Ce sera une expérience utile pour les joueurs », a déclaré Bhutia.

En début de semaine, le comité exécutif de l’AIFF a approuvé la recommandation du comité technique de prolonger le contrat de l’entraîneur-chef de l’équipe masculine senior Igor Stimac jusqu’à la fin de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023.

L’ancien attaquant des Blue Tigers estime que la prolongation donnera le temps nécessaire aux joueurs et à l’entraîneur pour construire la chimie de l’équipe.

“C’est une décision très sensée prise par le comité car il ne nous reste pas beaucoup de temps avant de plonger dans la bataille de la Coupe d’Asie. La prolongation aidera les entraîneurs et les joueurs à se sentir plus à l’aise et leur donnera amplement le temps de s’appuyer sur ce qu’ils ont fait au cours des trois à quatre dernières années. J’espère donc que je pense que ce match et la préparation de la Coupe d’Asie seront désormais bien meilleurs », a-t-il déclaré.

Dans le même temps, Bhutia a exhorté tous les membres de la communauté indienne du football à traiter la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA avec “la plus haute priorité”.

Les championnats à 16 équipes, où l’Inde est placée dans le groupe A avec les États-Unis, le Maroc et le Brésil, frappent presque à la porte de l’Inde et commenceront dans 20 jours, le 11 octobre.

“La Coupe du monde U-17 est une priorité en ce moment et est très importante. Tout le monde attend avec impatience une performance honorable de nos filles. Je pense que cela devrait être la priorité absolue car cela commence dans les prochaines semaines », a déclaré l’ancien capitaine.

“Les filles doivent jouer quelques matchs contre de bonnes équipes maintenant avant le coup d’envoi de la coupe du monde. Cela leur donnera la motivation nécessaire », a-t-il ajouté.

Le joueur de 45 ans a également exhorté tous les fans de football à assister et à soutenir l’événement. « Je pense que c’est une belle opportunité pour nos filles dans l’équipe U-17. Les supporters doivent venir en nombre dans le stade et soutenir l’équipe », a-t-il déclaré.

Bhutia a déclaré que les six éminents joueurs du comité exécutif apporteront beaucoup d’expérience sur la table, ce qui est très nécessaire pour le développement du football indien.

« Nous devons tous travailler pour le développement du football indien. C’est tout ce pour quoi nous sommes ici. Je tiens à remercier la Cour suprême d’avoir décerné cet honneur aux six joueurs car je pense que nous pouvons apporter beaucoup d’expérience et fournir les bons conseils pour l’amélioration du football », a-t-il conclu.

