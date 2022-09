Bhaichung Bhutia sur l’ingérence politique dans les élections de l’AIFF

L’ancien capitaine indien Bhaichung Bhutia a déclaré samedi qu’il était choqué par le “niveau élevé” d’ingérence politique dans les élections de la Fédération indienne de football (AIFF), qui ne se sont pas déroulées comme il l’aurait souhaité.

Bhutia a perdu contre le chef du BJP et ancien gardien de but Kalyan Chaubey lors de l’élection au poste de président.

Bhutia, âgé de 45 ans, s’est lui-même lancé dans la politique, après avoir contesté en vain le Lok Sabha et les élections à l’Assemblée de l’État sur le ticket TMC en 2014 et 2016 respectivement et a fondé le parti Hamro Sikkim dans son État d’origine. Mais il a dit que les élections de l’AIFF auraient dû se dérouler sans aucune «ingérence politique» et uniquement sur des questions de football.

“J’ai été choqué parce que personnellement, je ne m’attendais pas à ce que l’ingérence politique (dans les élections de l’AIFF) soit d’un niveau aussi élevé. Je pensais que c’était une élection du président du football et je voulais contribuer avec sincérité », a déclaré Bhutia à PTI.

«S’ils (ses adversaires) étaient si confiants dans la victoire, pourquoi un puissant ministre syndical devait-il venir à l’hôtel (où les électeurs séjournaient) à 21 heures (jeudi) et y rester jusqu’à 2 heures du matin le jour de l’élection (le vendredi) et emmenez-les tous à un étage particulier de l’hôtel », a-t-il déclaré.

Bien que Bhutia n’ait pas pris le nom du ministre de l’Union, son proposant dans les sondages et le président de l’association d’État du Rajasthan, Manvendra Singh, avaient allégué vendredi que le ministre de la Justice Kiren Rijiju était présent à l’hôtel et avait dit aux membres de voter contre l’ancien capitaine indien.

Bhutia, l’une des légendes du jeu dans le pays, a déclaré qu’il ne comprenait pas pourquoi un ministre central passait autant de temps avec les électeurs la veille des élections de l’AIFF, bien qu’il n’ait pas accusé Rijiju de faire campagne contre lui.

« Sur les 34 membres du collège électoral, 33 (à l’exception de Gopalakrishna Kosaraju) ont été emmenés à un étage de l’hôtel et l’accès a été refusé à tout l’étage. Je n’ai pu contacter aucun des électeurs, le réseau était en panne.

« J’ai essayé d’appeler le secrétaire de l’association du Rajasthan, qui est un électeur et dont le président (Manvendra Singh) était mon secondeur, mais je n’ai pas pu le joindre au téléphone.

“L’ingérence politique a été une chose choquante pour moi et c’était très malheureux et une chose triste pour le football indien.”

Le président de l’association d’État d’Andhra Pradesh, Kosaraju, avait secondé Bhutia.

Le nouveau président Chaubey a également admis que Rijiju était présent à l’hôtel où les électeurs séjournaient mais avait qualifié les allégations de Manvendra de “mensonge complet”.

Bhutia est l’un des six anciens joueurs cooptés au comité exécutif de l’AIFF conformément au projet de constitution. Il a dit qu’il décidera dans un jour ou deux s’il assistera ou non aux réunions du comité exécutif.

Vendredi, après avoir perdu l’élection présidentielle, il avait indiqué qu’il ferait partie du comité exécutif en tant que membre coopté.

« Je suis là (au comité exécutif) en tant que membre coopté. Je n’ai pas assisté à la réunion du comité exécutif aujourd’hui. Je déciderai dans un jour ou deux d’assister à la réunion du comité exécutif », a-t-il déclaré sans trop de détails.

Une autre légende du football IM Vijayan, Shabbir Ali et Climax Lawrence sont les trois autres anciens joueurs masculins cooptés en tant que membres du comité exécutif. Thongam Tababi Devi et Pinky Magar sont les deux anciennes joueuses cooptées en tant que membres du comité exécutif.

Vijayan a été nommé samedi président du comité technique tandis que Shabbir dirigera le comité consultatif.

