Bhaichung Bhutia explique comment les équipes indiennes peuvent se qualifier pour les Coupes du monde au mérite

Les équipes indiennes seniors et des groupes d’âge peuvent se qualifier pour les Coupes du monde “au mérite” dans un avenir proche si la structure du football du pays est “réformée” en mettant davantage l’accent sur le développement de la base, a déclaré Bhaichung Bhutia après avoir déposé ses documents de candidature pour le président de la Fédération indienne de football. Publier.

L’ancien capitaine Bhutia a déposé jeudi de nouveaux documents de nomination avant les élections de la Fédération indienne de football (AIFF) qui doivent se tenir le 2 septembre. Sa nomination a été proposée par l’Association de football d’Andhra (AFA) et appuyée par la FA du Rajasthan.

“Les équipes indiennes, dans les groupes d’âge ainsi que les équipes seniors, peuvent se qualifier pour les Coupes du monde au mérite dans les années à venir, mais pour cela, vous avez besoin de réformes et de nettoyage dans le système de football du pays”, a déclaré Bhutia.

«Nous devons nous concentrer davantage sur le développement de base, nous devons également mettre davantage l’accent sur les associations d’État, car les jeunes talentueux ne viendront que des États. Donc, plus de budget devra être alloué aux États », a-t-il ajouté.

L’équipe masculine indienne a participé à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en 2017 en tant qu’hôte. L’équipe féminine participera également à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA en octobre, car l’instance mondiale devrait révoquer dans quelques jours l’interdiction imposée à l’AIFF pour “influence indue de tiers”.

Bhutia, 45 ans, qui a pris sa retraite en 2011 après être devenu le premier Indien à disputer 100 matches internationaux, a déclaré qu’il essaierait d’allouer plus d’argent aux associations d’État s’il était élu président de l’AIFF.

« Nous devons nous concentrer davantage sur deux choses. L’un est le développement à la base et l’autre est un financement accru des associations d’État. Rien ne remplace le développement à la base, c’est bien connu. Mais je veux plus de concentration et d’activité dans cette direction », a déclaré le talisman de l’équipe nationale à l’époque où il jouait.

Bhutia a également déclaré que les joueurs seront au centre de toutes les activités et qu’ils bénéficieront de plus d’installations.

«Je vais travailler pour un système centré sur le joueur, donner plus de facilités aux joueurs. Le voyage et l’hébergement des joueurs seront améliorés avec plus de budget.

« Par exemple, maintenant, si des joueurs de l’Arunachal Pradesh doivent participer à un championnat national au Kerala, ils voyagent en train pendant trois jours. Mais mon effort sera de permettre aux joueurs de voyager par avion. Bhutia avait précédemment déposé sa candidature au poste de président qui devait se tenir le 28 août sous l’égide du Comité des administrateurs (CoA) nommé par la Cour suprême.

Mais, dans un verdict du 22 août, le SC a mis fin au mandat du CoA, a refusé l’inclusion de 36 anciennes joueuses dans le collège électoral et a reporté les élections d’une semaine afin de sauver la Coupe du monde féminine U-17 dont l’accueil était en péril après que la FIFA a suspendu l’AIFF.

