Bhaichung Bhutia dépose une nomination pour le poste de président de l’AIFF

Le légendaire Bhaichung Bhutia a déposé vendredi sa nomination au poste de président lors des prochaines élections de la Fédération indienne de football (AIFF), alors même que l’ancien joueur Kalyan Chaubey est devenu le favori dans la course au poste le plus élevé.

Le nom de l’ancien capitaine Bhutia a été proposé par son ancien coéquipier national Deepak Mondal et appuyé par Madhu Kumari. Kumari fait partie du collège électoral en tant que joueur « éminent ».

« J’ai déposé mes candidatures en tant que représentant de joueurs éminents. À la suite de la décision du SC d’autoriser les joueurs, j’espère que les joueurs pourront avoir une chance de servir le football indien. Nous voulons montrer que nous pouvons être bons non seulement en tant que joueurs mais aussi en tant qu’administrateurs », a déclaré Bhutia. PTI.

Le président de Football Delhi, Shaji Prabhakaran, a également déposé les documents de candidature pour le poste de président.

L’ancien joueur Eugeneson Lyngdoh, par l’intermédiaire de l’association de football Meghalaya, et le frère du ministre en chef du Bengale occidental Mamata Banerjee, Ajit Banerjee, ont également déposé les candidatures.

Lyngdoh est actuellement député à l’Assemblée législative de Meghalaya. La date limite de dépôt des candidatures se termine vendredi.

Chaubey, un ancien gardien de but indien, qui a joué à la fois pour Mohun Bagan et pour le Bengale oriental, comme son illustre contemporain Bhutia, semblait être en tête dans la course au poste le plus élevé.

Chaubey est membre du BJP au pouvoir, mais ce qui pourrait jouer en sa faveur, c’est que son nom a été proposé par la FA du Gujarat et appuyé par l’association de football de l’Arunachal Pradesh.

Alors que le ministre de l’Intérieur du pays est originaire du Gujarat, Kiren Rijiju d’Arunachal dirige le ministère de la Justice.

Les élections de l’AIFF au comité exécutif doivent se tenir à New Delhi le 28 août.

Chaubey est entré dans la mêlée en tant que candidat normal, ce qui pourrait pousser son cas plus loin car l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, n’est pas favorable à ce que l’organe suprême du pays soit dirigé par des joueurs éminents.

Quelques heures avant l’interdiction de l’AIFF par la FIFA plus tôt cette semaine, le Comité des administrateurs (CoA) qui dirigeait le football en Inde avait accepté de tenir les élections de l’organisme sportif sans donner le droit de vote aux joueurs “éminents” selon le souhait de l’organisme mondial.

Dans un énorme revers pour le pays, la FIFA a suspendu mardi l’Inde pour “influence indue de tiers” et a déclaré que la Coupe du monde féminine U-17 ne pouvait pas se tenir actuellement en Inde comme prévu.

La Cour suprême avait déclaré que le collège électoral du comité exécutif de l’AIFF serait composé de représentants de 36 associations étatiques et de 36 représentants d’éminents footballeurs, 24 hommes et 12 femmes.

Les joueurs doivent avoir disputé au moins un match international représentant l’Inde et se retirer des tournois internationaux deux ans avant la date de notification des élections.

Connu sous le nom de “Sikkimese Sniper” pour ses prouesses en matière de buts, l’ancien capitaine Bhaichung, 45 ans, est considéré comme l’un des plus grands footballeurs du pays.

L’attaquant charismatique a été le premier footballeur indien à avoir joué plus de 100 matchs pour l’Inde. Il a pris sa retraite du football international quelques mois après avoir disputé la Coupe d’Asie 2011 au Qatar, après avoir fait ses débuts en 1995.

Il avait joué pour les meilleurs clubs indiens comme JCT, East Bengal et Mohun Bagan au cours d’une illustre carrière, en plus de passer quelques saisons au côté anglais du FC Bury (1999 à 2002).

