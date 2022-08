Bhaichung Bhutia cherche le soutien des États du Nord-Est pour la candidature présidentielle de l’AIFF

La légende du football indien Bhaichung Bhutia, qui a annoncé son intention de se présenter à la prochaine élection présidentielle de l’AIFF, a demandé aux États du nord-est de la nation de le soutenir dans ses efforts pour entrer dans la gestion du football indien.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

Les candidats prêts à jeter leur chapeau pour le poste présidentiel à l’instance dirigeante du football doivent se présenter avec le soutien des membres de l’État afin de contester l’élection imminente.

Dans la lettre qu’il a écrite aux États du nord-est, le tireur d’élite du Sikkim a écrit : « J’ai été un fier fils du nord-est de l’Inde et j’ai représenté la région au mieux de mes capacités au cours des 20 années impaires de ma carrière. Aujourd’hui, je représente à nouveau le Nord-Est, pour contester le poste de président de la Fédération indienne de football.

“Notre région est la plaque tournante du football indien et nous sommes devenus une usine de production de footballeurs pour le pays”, a-t-il déclaré en réfléchissant au riche héritage des joueurs du Nord-Est de l’équipe nationale.

« Il est grand temps qu’une personne du Nord-Est dirige la fédération. Je pense que je suis le meilleur homme pour le poste », lit-on dans le communiqué.

Il a également fait la lumière sur les FA des États du Nord-Est sous pression en raison de l’influence politique et a insisté pour que les élections portent sur le football et non sur la politique.

Il a vu cela comme une opportunité de corriger le cap de la fédération et d’élever le football indien aux normes internationales.

A LIRE AUSSI | Transfer News: Edinson Cavani signe un contrat de deux ans avec Valence

Le légendaire homme de 45 ans a également promis son engagement envers les États et a précisé quelques changements qu’il mettrait en œuvre s’il était élu.

Il a déclaré qu’un soutien financier annuel de 30 Lakhs à 50 Lakhs sera fourni à chaque État pour améliorer leurs ligues de base et d’État.

L’homme de Tinkitam a également souligné qu’il aiderait les joueurs au niveau de l’État dans les programmes de formation des entraîneurs et produirait des entraîneurs locaux qualifiés.

Il a mentionné qu’il dirigerait une ligue distincte du nord-est au niveau de l’État.

Il a également ajouté qu’il s’efforcerait d’intégrer davantage de membres méritants des fédérations nationales dans le comité de la fédération.

Il a également garanti qu’il aiderait les associations sur toutes les questions liées au football.

Auparavant, il y avait une condition de joueurs éminents, dans laquelle les joueurs qui étaient apparus sur la scène internationale pour la nation pouvaient briguer des postes au sein de l’organisme national sans avoir à passer par les organes de l’État.

Il a signé en déclarant que tous les engagements dont il avait parlé étaient réalisables alors qu’il appelait les FA des États du Nord-Est, en toute sincérité, à ne pas se laisser persuader par des influences extérieures.

Bhutia a déclaré que nous devons veiller à ce qu’un tel système libre et équitable soit en place pour le plus grand bien du football dans le pays.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici