Bhaichung Bhutia avant les élections de l’AIFF

L’ancien capitaine Bhaichung Bhutia a cité vendredi sa “crédibilité”, son “expérience” et son équivalent au cricket, Sourav Ganguly, pour marteler qu’il est “définitivement l’homme qu’il faut” pour diriger la Fédération indienne de football (AIFF).

Bhutia et Ganguly sont tous deux d’anciens capitaines emblématiques de leur sport respectif et bien que le joueur de cricket soit né et a grandi à Kolkata, l’as du football partage un lien profond avec la ville, y ayant passé tant de temps en jouant pour Mohun Bagan et le Bengale oriental en son apogée.

Bhutia a de nouveau jeté son chapeau dans le ring électoral de l’AIFF alors même que l’ancien gardien de but Kalyan Chaubey, considéré comme le candidat du BJP, est devenu le favori pour le poste le plus élevé. Les deux anciens joueurs ont déposé leurs nominations jeudi.

“Aujourd’hui, ce que je suis devenu, c’est uniquement grâce au football. Je suis un Padma Shri à cause de cela. J’ai joué pour l’Inde pendant 16 ans – c’est le moment pour moi de redonner à mon sport. Il a besoin de réformes avec l’interdiction en cours », a déclaré Bhutia lors d’une interaction.

« Je ne suis pas nouveau à l’AIFF. Je travaille avec le gouvernement et le ministère des sports. Le gouvernement soutient tous les sportifs. Notre PM aide le sport à se développer en Inde.

“J’ai l’expérience, les connaissances et les plans pour le football indien. Je peux le faire. Avec tant de négativité, nous avons besoin de réformes. Les sportifs sont maintenant motivés pour entrer dans l’administration.

Joueur décoré avec plus de 100 apparitions internationales, Bhutia a ajouté: “Regardez Sourav Ganguly, c’est un joueur de cricket emblématique et il réussit si bien dans l’administration du cricket.”

Bhutia a fait l’éloge de la volonté de Chaubey d’aider le sport à traverser l’une de ses phases les plus difficiles en tant qu’administrateur, mais a réitéré qu’il peut faire un “bien meilleur travail”.

Étant donné la possibilité de diriger l’AIFF, il a déclaré qu’il ferait de son mieux pour organiser un financement substantiel pour toutes les associations d’État, afin d’organiser des tournois réguliers dans tous les groupes d’âge, de créer un centre d’excellence du football à travers le pays et d’utiliser également le des installations de formation pour former des entraîneurs et organiser des cours avancés pour les arbitres.

Il a également déclaré que les langues régionales doivent être introduites dans les programmes d’entraînement afin que ceux qui aspirent à devenir entraîneurs ne soient pas obligés de le faire en anglais car ils pourraient ne pas le parler couramment.

« Je veux aider les associations de l’État financièrement, techniquement. Nous avons besoin d’objectifs à long terme et à court terme.

Bien qu’il ait déjà participé aux élections législatives et lancé un parti politique dans son État natal du Sikkim, Bhutia a déclaré qu’il n’appartenait à aucun grand parti national et que cela pouvait l’aider à mieux gérer l’administration du football.

“Vous voyez, chaque fois qu’il y avait de grands politiciens à la barre, vous entendiez un État dire qu’il appartient à mon parti, il appartient à un autre. Mais avec moi, je peux aller dans n’importe quel État sans aucun problème, car je ne suis pas affilié à un grand parti politique national.

“Notre priorité devrait être de produire des joueurs, nous devons jouer la Coupe du monde au mérite et pas seulement en tant qu’hôtes. Nous devons nous assurer que le football est le vainqueur.

«Laissez-moi et Kalyan nous asseoir et discuter, et les médias peuvent également en faire partie et décider ensuite qui est le meilleur homme pour diriger le football indien. Ne rendons pas cette élection politique », a-t-il déclaré.

“Ne nous mêlons pas de politique et ne détruisons pas ce beau sport.”

Pour étayer sa conviction qu’il est doué pour l’administration, Bhutia a également cité son expérience en tant que conseiller à la Sikkim Football Association, en plus de diriger le club United Sikkim pendant près de deux décennies.

L’un des plus grands joueurs du pays, le joueur de 45 ans a conclu en disant : « Je peux changer le football indien pour de bon. J’ai la crédibilité, je suis compétent. C’est certainement un défi, mais pas impossible.

Le président de l’Association de football du Rajasthan, Manvendra Singh, homme politique du Congrès et ancien député de Lok Sabha, soutient la candidature de Bhutia aux côtés du président de l’Andhra Pradesh FA, Gopalkrishna Kosaraju, qui a retiré vendredi sa nomination au poste de trésorier lors des élections de l’AIFF prévues pour le 2 septembre.

Manvendra a allégué que le chef de la FA du Karnataka, NA Harris, avait intimidé Kosaraju pour qu’il retire sa candidature.

Manvendra et Kosaraju ont affirmé que Harris voulait également que le GP Palguna de Telangana, également un ancien joueur indien, se retire de la course au poste de vice-président.

Bhutia a été impliqué dans de multiples rôles dans l’administration du football après sa retraite – de posséder un club à devenir président de l’association des joueurs et même de servir le comité technique de l’AIFF en tant que président en plus de plonger dans la politique en rejoignant le Congrès de Trinamool en 2014 avant de lancer son propre parti, Hamro Sikkim, en 2018.

Le processus électoral est en cours alors même que l’AIFF attend que la FIFA lève la suspension imposée à l’instance nationale pour violation de ses statuts.

La FIFA avait suspendu l’AIFF après avoir allégué une “influence indue” de tiers se référant au Comité des administrateurs nommé par la Cour suprême dans le fonctionnement de la fédération.

Le SC a depuis retiré le CoA.

