Bhad Bhabie répond aux dernières allégations de pêche au noir

Les internautes sont une fois de plus contrariés par les bouffonneries de Bhad Bhabie, mais le Dr-Phil-trainwreck-turner-rapper jure que les gens essaient de faire quelque chose à partir de rien.

Le drame le plus récent entourant Bhad Bhabie a commencé lorsqu’elle a publié un selfie récent, portant une longue perruque blonde et arborant un teint nettement plus foncé. The Shade Room a publié les clips sur leur page, remuant immédiatement le pot, c’est à ce moment-là que les commentaires sur à quel point elle veut être une femme noire ont commencé à affluer.

“Je ne vous pardonnerai jamais de l’avoir rendue célèbre et de lui avoir donné assez d’argent pour tenter de devenir une femme noire”, a écrit un utilisateur. Un autre a commenté: “Sis a dit que je suis une fille noire à la peau claire maintenant 🤣 pourquoi vous continuez à laisser ces vautours de la culture s’en tirer comme ça.”

Les gens sur Twitter sont également devenus fous des images, se demandant combien de fois ces mêmes images peuvent apparaître sans que Bhad Bhabie ne soit finalement annulée pour son Blackfishing.

C’est loin d’être la première fois que Bhad Bhabie est accusée de Blackfishing, surtout compte tenu du fait qu’elle a démarré toute sa carrière avec un faux accent et AAVE lors de son apparition au Dr Phil. Depuis lors, elle a admis avoir reçu des produits de remplissage pour les lèvres et des injections de silicone dans les fesses, faisant les mêmes procédures que beaucoup d’autres influenceurs qui ont l’air de moins en moins blancs de jour en jour.

En réponse au contrecoup, Bhabie a immédiatement fermé ses détracteurs, en publiant une photo du fond de teint qu’elle porte, qui est étiqueté “Light” sur l’emballage.

“Affaire classée!” elle a écrit dans sa première histoire Instagram. “Ne me demandez plus jamais pourquoi je ne b on ig”, a-t-elle poursuivi. “Je ne gagne pas d’argent ici, je n’ai pas besoin d’être ici, je le fais pour mes fans, mais vous allez tous trop loin à chaque fois que c’est honnêtement triste et bizarre.”

Quoi que vous disiez, ma fille. Découvrez plus de réactions à son….transformation….en bas: