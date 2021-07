L’actrice de télévision Shubhangi Atre, connue pour son rôle d’Angoori bhabhi dans la sitcom à succès « Bhabhiji Ghar Par Hai ! », a récemment révélé qu’elle avait été approchée pour la prochaine saison de l’émission de téléréalité controversée « Bigg Boss 15 ».

Cependant, Shubhangi a ajouté qu’elle ne quittera pas l’émission de longue date dont elle fait actuellement partie.

« J’ai été approché pour la prochaine saison de » Bigg Boss « et j’aimerais sans aucun doute partager l’écran avec (l’animateur de l’émission) Salman (Khan) monsieur. Mais je comprends ma responsabilité envers mon émission. Je ne vais pas contrarier mon public quitter le spectacle pour participer et se verrouiller dans la maison « Bigg Boss » », a déclaré Shubhangi à IANS.

L’actrice dit qu’elle est interrogée sur sa participation à l’émission chaque année, ce qui l’a incitée à suivre l’émission.

« J’ai commencé à suivre » Bigg Boss « après que les fans m’ont interrogé sur ma participation. Bien que je ne sache pas ce que cela fait en tant que candidat, j’aime le regarder pendant mon temps libre. Je suis une âme douce et inutile les bagarres à l’intérieur de la maison ne sont pas de mon genre », a-t-elle déclaré.

Récemment, il y a eu des rapports selon lesquels Ankita Lokhande est entrée dans la maison de » Bigg Boss » au cours de la saison 15. Cependant, Ankita a consulté son Instagram et s’est adressée aux fans sur la rumeur disant qu’elle était sans fondement.

Elle a écrit: « J’ai remarqué que certaines sections des médias ont spéculé que je participerai à Bigg Boss cette année. J’aimerais qu’eux et tout le monde sachent et notent que je ne vais pas faire partie de l’émission. Les rumeurs de ma participation sont sans fondement. Les gens ont été trop prompts à m’envoyer leur haine pour quelque chose dont je ne fais même pas partie. «

Plus tôt, Neha Marda de la renommée de ‘Balika Vadhu’ avait confirmé avoir été approchée pour le spectacle. Neha avait déclaré : « On me propose ‘Bigg Boss’ depuis quatre ans et cette année aussi, j’ai reçu un appel pour ‘Bigg Boss 15’. Chaque année, je refusais de faire l’émission en pensant que je ne pourrai pas fais-le. Je pensais que je ne pourrais pas rester enfermé sans contact avec qui que ce soit. Je pensais qu’une émission comme ‘Bigg Boss’ ne valait pas la peine mais maintenant la situation dans laquelle nous tournons ressemble à ‘Bigg Boss’ . »

Marda a en outre révélé qu’elle se considérait comme une gagnante potentielle. Neha a déclaré: « Je pense qu’après cette expérience, si je vais à ‘Bigg Boss’, je serai un concurrent sérieux. Si je vais à Bigg Boss, je peux gagner le spectacle. »