L’émission populaire « Bhabiji Ghar Par Hai » de Binaiferr et Sanjay Kohli est de retour en mode tournage. L’émission avait déplacé son tournage au Gujarat, mais maintenant, une fois les restrictions assouplies, l’équipe est de retour en mode tournage à Mumbai.

La star de ‘Bhabiji Ghar Par Hai’, Rohitashv Gour, qui interprète le rôle de Manmohan Tiwari, partage son enthousiasme à l’idée de recommencer le tournage. Il dit : « Je suis un bourreau de travail et pour un acteur, c’était une détente quand nous sommes allés dans un nouvel endroit. Le nouvel endroit, un complexe cinq étoiles, était plein de verdure qui propulse la réflexion. L’année dernière, lorsque le verrouillage a été annoncé, nous n’avions jamais pensé qu’il y aurait une deuxième vague et un autre confinement. Donc pour un acteur, c’est un deuxième revers. Personne ne veut rester les bras croisés à la maison. Le travail d’un acteur est d’aller sur le plateau et de travailler. »

Il a ajouté: « Je voudrais également féliciter nos producteurs Sanjay et Binaiferr Kohli pour la façon dont ils ont envisagé cette nouvelle normalité. C’est incroyable. Nous avions suffisamment d’épisodes pour pouvoir attendre et commencer notre tournage plus tard. Sinon, nous le ferions doivent commencer tôt comme les autres au plus fort de la pandémie. »

Rohitashv a ajouté: « Nous devrions tous d’abord obtenir les vaccins, puis développer une immunité solide pour faire face à cette maladie. Créer des épisodes pour l’avenir et créer une banque est vraiment un travail louable accompli par nos producteurs. »

Parlant de son propre facteur de confort en tant qu’acteur, il a déclaré: « En tant qu’individu, je n’ai aucun problème lors du tournage. L’année dernière, après le verrouillage, lorsque nous avons repris, j’avais un peu peur mais toutes les précautions ont été prises sur les plateaux et à l’extérieur. Cela temps, je suis conscient du problème et des conséquences, donc je suis doublement prudent et je prends bien soin de moi, ce qui est le besoin de l’heure. »

Pendant ce temps, les photos de la fille aînée de Rohitashv, Giti, ont récemment pris d’assaut Internet. Mannequin, Giti est un acteur en herbe.