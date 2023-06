B&H Flash Deal vous fait économiser 600 $ sur un puissant MacBook Pro de la génération précédente

Le MacBook Pro M2 est peut-être le dernier et le meilleur ordinateur portable de la gamme Apple, mais le MacBook Pro M1 de la génération précédente reste une option plus que performante et une valeur sûre lorsque vous pouvez le trouver en vente. Et aujourd’hui seulement, B&H Photo propose une offre flash qui vous permet d’économiser 600 $ sur un Modèle 13 pouces 2020, ce qui fait baisser le prix à seulement 1 299 $. Cette offre n’est disponible que jusqu’à 20h59 PT (23h59 HE) ce soir, alors assurez-vous de passer votre commande avant cette date si vous ne voulez pas manquer ces économies.

En plus d’un processeur M1 à huit cœurs, ce MacBook Pro 2020 est équipé d’un matériel puissant. Il dispose d’un stockage intégré substantiel de 1 To, ainsi que de 16 Go de RAM et d’une prise en charge Wi-Fi 6 pour des performances ultra-rapides. L’écran est un superbe écran Retina IPS de 13,3 pouces et offre une luminosité de 500 nits. Et l’une des caractéristiques les plus uniques du modèle 2020 est sa barre tactile de courte durée, qui a remplacé la rangée supérieure de touches de fonction, et vous permet de régler le volume, la luminosité et bien plus encore.

Et si vous préférez dépenser de l’argent supplémentaire pour acheter un modèle plus récent, vous pouvez consulter notre tour d’horizon complet de toutes les meilleures offres MacBook pour encore plus de bonnes affaires.