BGT est plus grand que Strictly, surtout maintenant je suis dessus dit Bruno Tonioli en fouille à l’émission de la BBC

BRITAIN’S Got Talent est plus grand que son rival Strictly Come Dancing, insiste le nouveau juge Bruno Tonioli.

Il est un ajout choquant au panel ITV après 17 séries sur Strictly de la BBC, mais Bruno estime: “C’est la plus grande émission à la télévision – je le pense, c’est maintenant que je suis là.”

Bruno Tonioli dit que Britain’s Got Talent est plus grand que Strictly maintenant qu’il y est[/caption] ©Karwai Tang

Le nouveau panel de look de l’émission de talents ITV a été éclipsé par une rangée de salaires cette semaine[/caption]

Et il dit que sa relation avec ses collègues juges Alesha Dixon et Amanda Holden est “super” après qu’une ligne de salaire inconvenante ait éclipsé la nouvelle de son nouvel emploi.

Bruno, 67 ans, a rejoint Simon Cowell, 63 ans, Amanda, 51 ans et Alesha, 44 ans, cette semaine pour les auditions BGT au London Palladium

Et après avoir filmé pour la première fois, la danseuse italienne nous a déclaré : « C’est la plus grosse émission de la télévision britannique, maintenant que je suis là.

“Je suis sérieux. Oh, Simon va détester que j’aie dit ça – mais bon.

“Je n’ai rien de mal à dire sur Strictly, ça a changé ma vie.

« C’est complètement différent et c’est un genre de jugement complètement différent.

“La gamme de ce spectacle, vous voyez des choses dont vous n’avez aucune idée qui arrivent.

“Je suis dans le showbiz depuis 50 ans maintenant et j’ai travaillé avec tout le monde, de Tina Turner et French et Saunders à Michael Caine, donc je sais quand quelque chose fonctionne et je sais pourquoi cela fonctionne.

“Je sais ce dont ce travail a besoin.”

Le démonstratif Bruno a battu le comique Alan Carr, 46 ans, pour remplacer David Walliams, 51 ans, sur le panneau.

Et il a insisté sur le fait qu’il n’y aurait pas de rancune avec Alan, ajoutant: «Ce ne sera pas gênant du tout.

« Je n’ai aucune idée de ses négociations. J’aime Alan et je le connais, c’est un gars très sympa.

“Je ne connaissais pas la situation avec lui, rien n’a été annoncé, et c’est du show-business.

“C’était grâce à ITV – et j’ai juste dit oui au travail quand il m’a été proposé. C’est un professionnel, il sait comment ça se passe.

Bruno dit qu’il n’avait aucune idée que le poste de Britain’s Got Talent était disponible[/caption]

Bruno ajoute : « En fait, j’étais en vacances et j’ai reçu un SMS de la copine de Simon.

« Nous sommes amis depuis longtemps, moi et Simon, et elle a proposé que nous nous réunissions tous.

“Je n’avais aucune idée que ce travail était là. Je suis arrivé à Londres le 9 janvier et mon agent a reçu un appel d’ITV.

“Je n’avais aucune idée de quoi il s’agissait à part qu’il a dit, ‘oh c’est quelque chose de très gros’ et j’ai pensé ‘c’est bien’.

“Ensuite, j’ai eu une réunion le 13 avec ITV et j’ai pensé très bien, c’est fantastique.

« Je connais Simon depuis toujours. Je sais que le spectacle est juste dans ma rue.

“Il n’y a pas eu de longues négociations, j’ai juste dit ‘oui, je veux le faire’.

“C’est arrivé si vite que je n’ai pratiquement rien à me mettre. Je vais devoir faire des courses la semaine prochaine en arrivant à Manchester, je dois faire payer Simon. . . en fait, il m’a taquiné à propos de rejoindre pendant des années et ne m’a jamais proposé le poste, donc je n’y croyais toujours pas jusqu’à ce que cela se produise finalement.

Bruno, dont le nom a été scandé par les fans à son arrivée pour le tournage cette semaine, a rejoint BGT avec un salaire rapporté de 850 000 £.

Il est entendu qu’Amanda et Alesha ont été découragées par des rumeurs selon lesquelles il obtiendrait plus qu’elles.

Ils ont conclu un pacte pour démissionner à moins qu’ils ne soient satisfaits et un règlement heureux a été conclu au milieu des craintes que Simon doive intervenir.

Bruno s’est défendu contre la fureur et insiste sur le fait qu’il n’avait aucune idée de ce que ses co-stars sont payés, mais dit que leur relation est maintenant “super”.

Il explique : « C’est très vulgaire de parler d’argent mais je n’obtiens certainement pas ce qui a été réclamé.

“Je ne sais pas ce que les filles obtiennent, mais si elles obtiennent plus maintenant que bon pour elles, elles méritent tout.

“Il n’y a pas de froideur avec les filles, bien sûr que non. Qui est glacial ? Nous avons bien rigolé.

« C’est travailler avec un groupe de potes. Je connais Alesha depuis Mis-Teeq et bien sûr depuis qu’elle était sur Strictly.

«Je connais Amanda depuis que nous nous sommes rencontrés lors d’une petite fête pour les 50 ans de Simon. Nous nous apprécions tous et nous nous respectons tous.

“Quand je suis sur le panneau, le volume est un peu plus élevé.

“Simon a déjà mal à la tête – il a dit que je lui avais donné une migraine hier, mais nous nous connaissons depuis des années, car avant il était un gros problème.

“Il m’a demandé de chorégraphier une vidéo pour sa petite amie de l’époque, Sinitta, dans les années 80, mais ce n’était pas So Macho ou Toy Boy, je me suis fait avoir avec une naff.

“Simon conduisait une TVR à l’époque, c’était très vulgaire et il vivait toujours à la maison avec ses parents.

«Je me souviens qu’un jour, je suis allé lui rendre visite et il avait cette rose grimpante qui était si négligée, alors j’ai sorti ma pince et j’ai juste taillé son buisson. Il était furieux.

Bruno a été recruté par le panel BGT lorsque David a démissionné après dix ans.

Cela faisait suite à des allégations selon lesquelles Walliams aurait fait des remarques désobligeantes à propos de certains des candidats qui avaient été captés par un microphone.

Mais malgré la sortie inconfortable, il n’a pas tardé à féliciter son remplaçant pour avoir remporté le rôle convoité – en envoyant un cadeau et un message chaleureux de soutien.

Le juge de la télévision brésilienne déclare que son prédécesseur, David Walliams, l’a félicité pour son nouveau rôle[/caption]

Bruno déclare : « David a été en fait la toute première personne à m’avoir envoyé un SMS et une fantastique bouteille de vin. C’est un très bon ami.

“Nous avons travaillé ensemble il y a très longtemps sur un film The Body In The Library et il faisait partie de la distribution.

«Le deuxième texte était de Piers Morgan, il est encore plus rusé que Simon.

“Il m’a supplié pendant six mois d’être sur ses histoires de vie.

“Quand nous étions tous les deux en Amérique, j’ai vu beaucoup de Simon sur le terrain de CBS.

“Je faisais Dancing with the Stars et il faisait American Idol, mais ma caravane était comme un flotteur de lait et la sienne était magnifique, il avait une belle pile.

“Mais un week-end, il a laissé son jacuzzi tout le week-end et a inondé l’endroit, y compris ma caravane – et cela a ruiné une paire de belles bottes Dior en daim bleu que je venais d’acheter.

« J’étais furieux. Il me doit une paire de bottes.

Bruno a passé des années à jongler en tant que juge sur Strictly et son homologue américain Dancing with the Stars.

Les restrictions de Covid l’ont mis à mal en traversant l’Atlantique et en 2021, il est parti définitivement.

Il a été remplacé par l’ancien pro Anton Du Beke.

Comme les auditions de BGT commencent au premier semestre, Bruno serait toujours libre de juger Dancing With The Stars à l’automne.

Mais il dit que ses jours de danse sont maintenant bel et bien terminés après être apparu récemment dans The Masked Dancer en tant que Pearly King, qui, selon lui, « m’a ruiné le dos ».

