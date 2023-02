BGC Okanagan reçoit un coup de pouce d’un mystérieux donateur avant la Journée du chandail rose

Avec la Journée du chandail rose à l’horizon, un donateur anonyme donne le coup d’envoi des festivités philanthropiques.

Avant la collecte de fonds BGC Okanagan Pink Shirt Day Breakfast le 22 février, le donateur s’est engagé à égaler tous les dons jusqu’à 15 000 $ pour aider à lutter contre l’intimidation et à créer des espaces sûrs et favorables dans notre communauté.

Le donateur anonyme a déclaré qu’il était inspiré par «l’objectif du BGC Okanagan d’aider les enfants et les jeunes à apprendre et à comprendre pourquoi la gentillesse, la bienveillance et le traitement des autres avec respect, empathie et compassion sont le moyen de prévenir la maltraitance des autres».

Le club lui-même s’est fixé pour objectif de recueillir 40 000 $ pour la cause.

“C’est une excellente façon de commencer la Journée du chandail rose, qui consiste à promouvoir la gentillesse”, a déclaré Jeremy Welder, PDG de BGC Okanagan.

« Éduquer les enfants et les jeunes à ce que tout le monde soit entendu, respecté, valorisé et traité équitablement est la clé des efforts de BGC Okanagan et est intégré à tous nos programmes.

Le petit-déjeuner de collecte de fonds aura lieu au Laurel Packinghouse le 22 février, avec des billets en vente jusqu’au 13 février. Les billets et plus d’informations peuvent être trouvés à bgco.ca/blog/pink-shirt-day.

Aaron Volpatti, retraité de la LNH et ancien joueur des Canucks, jouera le rôle de conférencier invité, dans l’espoir d’inspirer les autres en racontant son histoire de jouer au hockey professionnel après avoir été gravement brûlé dans un accident de feu de camp.

La Journée du chandail rose, également connue sous le nom de Journée anti-intimidation, a débuté au Canada en 2007 et s’est depuis étendue à des pays du monde entier.

