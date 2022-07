BFI assure un soutien à Lovlina Borgohain après des allégations de harcèlement mental

Alors qu’il ne reste que trois jours avant le début des Jeux du Commonwealth, la boxeuse médaillée de bronze des Jeux olympiques de Tokyo, Lovlina Borgohain, s’est rendue lundi sur les réseaux sociaux pour partager son calvaire où elle a allégué qu’elle avait subi du “harcèlement mental” en raison de ses entraîneurs fréquents. modifié.

A lire aussi : La boxeuse Lovlina Borgohain allègue du harcèlement moral

La Fédération indienne de boxe (BFI) a publié un communiqué lundi, affirmant que la fédération tentait de lui apporter toutes sortes de soutien.

Réagissant au message de Lovlina Borgohain, le ministère des Sports a tweeté : “Nous avons exhorté l’Association olympique indienne à organiser immédiatement l’accréditation de l’entraîneur de Lovlina Borgohain.”

Nous avons exhorté l’Association olympique indienne à organiser immédiatement l’accréditation de l’entraîneur de Lovlina Borgohain. https://t.co/6GhD72cvY4 – Département des sports MYAS (@IndiaSports) 25 juillet 2022

Le BFI a déclaré que la fédération travaillait en étroite collaboration avec l’Association olympique indienne (IOA) afin que Sandhya Gurung, entraîneur de Lovlina Borgohain, puisse faire partie de l’équipe de Birmingham.

“Seulement 33% du contingent de joueurs est autorisé en tant que” personnel de soutien “qui, dans le cas de BFI, pour les 12 boxeurs (8 hommes et 4 femmes) représente 4 membres du personnel de soutien (y compris les entraîneurs) qui devaient voyager avec l’équipe pour Burmingham », a déclaré BFI.

«La Fédération indienne de boxe a assuré que Sandhya Gurung était au camp d’entraînement en Irlande. BFI travaille en étroite collaboration avec IOA afin que Sandhya Gurung puisse faire partie de l’équipe de Birmingham. Entre-temps, le transport et l’hébergement des délégués à l’hôtel de l’ETO lui ont déjà été fournis », a déclaré BFI dans un communiqué.

«Les exigences de la boxe en ce qui concerne les entraîneurs et le personnel de soutien sont un peu différentes car il y a plusieurs combats, qui peuvent se succéder. L’IOA a compris le point de vue de BFI et a donc étendu son aide avec le maximum de personnel de soutien supplémentaire possible. Avec l’aide de l’IOA, le nombre de personnel de soutien est passé de 4 à 8 pour l’ensemble du contingent de 12 boxeurs », a déclaré le BFI.

La boxeuse vedette a déclaré que ses préparatifs pour les grands rendez-vous ont été constamment impactés car ses entraîneurs, qui l’ont aidée à remporter une médaille historique à Tokyo, ont été écartés sans explication.

Dans un tweet, la boxeuse de 24 ans originaire d’Assam a déclaré qu’elle rencontrait des problèmes d’entraînement après que les autorités ont refusé l’entrée à ses entraîneurs dans le village des Jeux du Commonwealth.

A lire aussi : Lovlina est un atout pour notre nation, le gouvernement doit tout faire pour mettre fin à son harcèlement, déclare Priyanka

Lovlina a déclaré qu’un de ses entraîneurs avait été renvoyé chez lui et qu’un autre s’était vu refuser l’entrée au Village des Jeux du Commonwealth.

“Aujourd’hui, avec une grande tristesse, je veux révéler que je suis harcelé. Les entraîneurs qui m’ont aidé à remporter la médaille olympique ont été retirés, ce qui a entravé mon processus d’entraînement. L’un des entraîneurs est Sandhya Gurungji, qui est lauréat Dronacharya. Mes deux entraîneurs doivent plaider pour être inclus dans le camp d’entraînement et ils sont ajoutés assez tard », a déclaré Lovlina dans un tweet.

“En ce moment, mon entraîneur Sandhya Gurungji est à l’extérieur du village du Commonwealth. Avec tout cela, mon processus d’entraînement s’est arrêté exactement 8 jours avant les matchs. Mon deuxième entraîneur a également été renvoyé en Inde. Cela s’est produit même après avoir fait de nombreuses demandes, à cause desquelles j’ai subi beaucoup de harcèlement mental. Je ne sais pas comment me concentrer dans le jeu. À cause de cela, mon dernier championnat du monde a également été gâché. Et à cause de cette politique, je ne veux pas gâcher mon CWG. J’espère pouvoir briser cette politique et gagner une médaille pour mon pays. Jai Hind », a-t-elle écrit.

Le boxeur a scellé la place dans l’équipe indienne pour le CWG dans l’épreuve des 70 kg avec une victoire dominante 7-0 contre Railways Pooja lors des essais de sélection organisés à Delhi.

Lovlina a marqué l’histoire en remportant la médaille de bronze féminine des 69 kg à Tokyo 2020, devenant la troisième boxeuse indienne à remporter une médaille aux Jeux olympiques après Vijender Singh (bronze à Pékin 2008) et Mary Kom (bronze à Londres 2012).

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici