BFI annonce l’Anglais John Warburton comme nouvel entraîneur de boxe sub-junior indien

Entraîneur de boxe chevronné d’Angleterre, John Warburton sera le nouvel entraîneur-chef des équipes nationales de boxe sub-juniors, a annoncé vendredi la Fédération indienne de boxe (BFI).

La nomination de Warburton fait partie d’un partenariat stratégique entre BFI et JSW visant au développement de la boxe au niveau local dans le pays.

A LIRE AUSSI | Manchester United sécurise le retour de la Ligue des champions après la victoire de Chelsea

Warburton, un entraîneur très expérimenté et accompli, apportera une richesse d’expertise à la boxe indienne, a déclaré le BFI dans un communiqué.

Avec une carrière d’entraîneur s’étalant sur près de quatre décennies, Warburton est activement impliqué sur la scène de la boxe anglaise depuis 1984. Il a acquis une reconnaissance et un respect grâce à son travail avec l’équipe senior masculine d’Angleterre, où il a collaboré avec des médaillés olympiques et mondiaux tels que Audley Harrison, Amir Khan, James DeGale, David Haye et Carl Froch, a informé le communiqué.

En tant qu’entraîneur-chef de la catégorie sub-junior, Warburton est sur le point de contribuer de manière significative à la croissance et au développement des jeunes boxeurs indiens.

En 2010, Warburton a rejoint l’équipe nationale d’Angleterre en tant qu’entraîneur de développement et de performance des jeunes, démontrant son engagement à nourrir les jeunes talents et à favoriser leur croissance. Tout au long de son mandat, il a joué un rôle important dans la préparation de nombreux boxeurs qui ont progressé avec succès dans la voie de la Grande-Bretagne, excellant lors d’événements prestigieux tels que les Jeux du Commonwealth, les Championnats d’Europe et du monde ainsi que les Jeux olympiques, selon le communiqué.

«Chez BFI, nous sommes extrêmement fiers et heureux d’avoir M. Warburton pour nourrir les jeunes talents et les guider avec les énormes expériences qu’il a de sa carrière. Chez BFI, notre mission est non seulement d’encourager l’excellence au plus haut niveau de la boxe indienne, mais également de nous assurer que nous pouvons également avoir des niveaux d’entraînement similaires au niveau local, dénicher plus de talents et créer un vivier de talents solide », a déclaré Hemanta Kalita, secrétaire. Général de la Fédération indienne de boxe (BFI).

Actuellement, Warburton dirige la boxe à l’Inspire Institute of Sport de JSW, où il a également travaillé avec des boxeurs indiens prometteurs, notamment Manju Bamboriya, Manisha Moun et Nishant Dev. Son expertise et ses conseils ont joué un rôle crucial dans leur développement et leur progression.

A LIRE AUSSI | Mohamed Salah « dévasté » alors que Liverpool manque sa place en Ligue des champions

Son palmarès exceptionnel s’étend au-delà de son travail avec les équipes nationales et les instituts. Il a formé et encadré de nombreux boxeurs en Angleterre, les aidant à atteindre les championnats du monde professionnels.

Les noms notables parmi ses protégés incluent Callum Smith et Antony Bellew, qui ont fait leur marque sur la scène internationale de la boxe.

Armé d’une maîtrise ès sciences (MSc) en coaching sportif, Warburton est également sur le point de terminer un doctorat en sciences appliquées du sport et de l’exercice, démontrant son dévouement à l’apprentissage continu et à l’avancement dans le domaine de la boxe.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)