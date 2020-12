Score en direct de l’ISL 2020-21, Chennaiyin FC vs Bengaluru FC Dernières mises à jour: Chennaiyin FC espère revenir à des moyens gagnants quand ils le prendront rivaux du sud Bengaluru FC dans le Super Ligue indienne au stade GMC.

Après un début de saison brillant en battant le Jamshedpur FC, les hommes de Csaba Laszlo ont obtenu un nul frustrant contre les Kerala Blasters, où ils ont été contraints de partager les points alors qu’ils étaient clairement la meilleure équipe. Alors que Bengaluru a du mal à développer son élan après deux matchs nuls consécutifs, Chennaiyin verra ses chances de victoire.

Les matchs passés entre Chennaiyin et Bengaluru ont toujours été une affaire passionnée, les émotions entre les deux groupes de fans ajoutant généralement à la rivalité. Laszlo vient peut-être de commencer son passage à Chennaiyin, mais l’importance du match n’a pas été perdue pour lui.

« C’est un match spécial et c’est comme un derby pour nous. Nous ferons tout ce que nous pouvons pour gagner parce que si nous pouvons accumuler trois points, nous pouvons stabiliser notre position à la table », a-t-il déclaré. Il se tournera vers sa défense pour fournir la plate-forme à ses attaquants pour prendre les trois points. Avec un seul but encaissé lors de leurs deux matchs, la défense de Chennaiyin a pris son meilleur départ avec le Hero ISL. Eli Sabia et Enes Sipovic avaient l’air majestueux de l’arrière.

Il y a suffisamment de problèmes pour l’entraîneur de Bengaluru Carles Cuadrat. Son équipe a du mal à trouver l’élan offensif dont elle n’a jamais manqué ces dernières saisons. Bengaluru n’a tenté que 12 tirs au cours de ses deux matchs et n’en a obtenu que trois dans la cible, le moins par aucune équipe de la compétition jusqu’à présent à ces deux égards. Ses trois premiers de Sunil Chhetri, Cleiton Silva et Kristian Opseth n’ont pas tiré jusqu’à présent.

Cuadrat, cependant, affirme qu’il a des points positifs à regarder. « L’équipe a montré beaucoup de cohérence avec des schémas très clairs dans notre façon de jouer, dans notre structure défensive. Je pense que nous avons eu un moment dans le match de Goa qui nous a un peu dérangés. C’est là que l’autre équipe a marqué. » « Pour le reste du match, nous avons très bien maîtrisé l’attaque de l’opposition et contre Hyderabad c’était pareil. L’opposition n’a créé aucune occasion dans les deux matchs. »

« Nous savons tous que nous devons nous améliorer, la façon dont nous nous retrouvons dans l’autre case. Et nous y travaillons », conclut-il.