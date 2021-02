FAITS SAILLANTS DE L’ISL 2020-21 SC East Bengal vs Bengaluru FC: Bengaluru FC battre 2-0 contre SC Bengale oriental pour terminer leur course sans victoire dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 lors du match n ° 80 au Tilak Maidan à Vasco, Goa, mardi. C’était une performance globale du Bengaluru FC et une comme une équipe alors qu’ils grimpaient à la sixième place du tableau des points. Sunil Chhetri a très bien réussi à contourner la défense du Bengale oriental et à aller au but, mais sa frappe a frappé la barre transversale. Cela a été un début énergique pour la seconde période. Bien que SCEB ait la majeure partie du ballon, Rahul Bheke court vers la droite et fouette un bon centre vers le deuxième poteau, où Parag frappe le poteau uniquement pour que le ballon soit dévié hors de Debjit. Le SC East Bengal a eu plus de ballon, mais il ne peut rien obtenir de substantiel dans le dernier tiers pour déranger beaucoup BFC. Cleiton Silva place le Bengaluru FC en tête avec une finition douce.

Le Bengale oriental a enregistré une surprenante victoire 1-0 contre le Bengaluru FC lors de leur rencontre précédente, qui avait eu lieu le 9 janvier. Matti Steinmann avait marqué à la 20e minute et qui restait le seul but à être inscrit dans le match. Le Bengaluru FC a réalisé plus de tirs au total et le plus grand nombre de cinq tirs cadrés, mais le Bengale oriental a trouvé le fond des filets dans l’un de ses trois tirs cadrés.

L’incapacité de convertir les chances a coûté des points SCEB ces derniers temps. Ils n’ont marqué que 12 buts toute la saison, ce qui est le deuxième plus bas total de la ligue. SCEB est actuellement à quatre points de la quatrième place, mais l’entraîneur Robbie Fowler pense que son équipe est toujours dans la course, malgré la position dans laquelle elle se trouve. « Les résultats le dicteront évidemment (si nous nous rendons aux séries éliminatoires). jeux veulent obtenir les résultats et nous continuerons d’essayer jusqu’à ce qu’il soit mathématiquement impossible d’entrer dans le top quatre. À la minute, c’est (possible), mais les résultats peuvent dicter cela », a déclaré Fowler.

Semblable à SCEB, Bengaluru a également été sur un patch maigre. Ils ont été sans victoire lors de leurs 8 derniers matchs, après en avoir perdu 5. Concéder des buts a été un problème pour BFC, qui n’a pas réussi à garder une feuille blanche en 11 matches. Ils ont concédé 19 buts jusqu’à présent, seuls Odisha et le Kerala en concédant davantage. Jusqu’à présent cette saison, les Bleus ont perdu 9 points de positions gagnantes. Ils étaient sur le point de remporter une victoire lors du dernier match avant de perdre une avance de deux buts à Hyderabad dans un match nul 2-2. Ils auront leur tâche coupée contre le SCEB, Erik Paartalu et Juanan étant prêts à rater le match. L’entraîneur par intérim du BFC, Naushad Moosa, a reconnu que l’ambiance dans le camp était mal à l’aise, compte tenu de la récente série de résultats, mais que son équipe soit toujours en séries éliminatoires le maintient positif.