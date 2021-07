Bezos propose de couvrir 2 milliards de dollars en échange d’un contrat avec la NASA

Jeff Bezos tient les lunettes d’aviation qui appartenaient à Amelia Earhart alors qu’il parle lors d’une conférence de presse sur son vol dans l’espace à bord du New Shepard de Blue Origin le 20 juillet 2021 à Van Horn, Texas.

Le fondateur de Blue Origin, Jeff Bezos, a proposé lundi de couvrir des milliards de dollars de coûts de la NASA en échange d’un contrat pour construire un atterrisseur lunaire pour faire atterrir des astronautes sur la lune.

Bezos a déclaré que Blue Origin renoncerait à tous les paiements jusqu’à 2 milliards de dollars de la National Aeronautics and Space Administration au cours de l’exercice en cours et des deux prochains exercices du gouvernement. Blue Origin financerait également sa propre mission d’exploration en orbite terrestre basse, selon Bezos. En retour, l’entreprise a demandé un contrat à prix fixe à l’agence gouvernementale.

« Cette offre n’est pas un report, mais une renonciation pure et simple à ces paiements. Cette offre laisse le temps aux mesures d’appropriation du gouvernement de rattraper leur retard », a déclaré Bezos dans un communiqué. lettre ouverte à l’administrateur de la NASA Bill Nelson.

En avril, la NASA a attribué à SpaceX d’Elon Musk un contrat unique de 2,89 milliards de dollars pour construire le prochain atterrisseur lunaire avec équipage dans le cadre de son programme Human Landing Systems. Avant de sélectionner le gagnant du concours, la NASA a accordé des contrats d’études de 10 mois à SpaceX, Blue Origin et Dynetics pour commencer les travaux sur les atterrisseurs lunaires.

« Au lieu de cette approche à source unique, la NASA devrait adopter sa stratégie de concurrence originale », a déclaré Bezos. « Sans concurrence, peu de temps après le début du contrat, la NASA se retrouvera avec des options limitées alors qu’elle tentera de négocier les délais non respectés, les modifications de conception et les dépassements de coûts. »

Bezos, le fondateur et président exécutif d’Amazon, s’est lancé dans l’espace plus tôt ce mois-ci avec un tour sur le premier vol de fusée New Shepard en équipage, un projet de sa société Blue Origin.

Lui et ses compagnons de voyage ont flotté en microgravité pendant quelques minutes avant que leur capsule ne revienne et atterrisse après 10 minutes et 10 secondes.

À l’heure actuelle, Bezos et son collègue milliardaire Richard Branson sont les deux seuls entrepreneurs majeurs sur le marché du lancement des touristes aux confins de l’espace. Virgin Galactic de Branson, qui a également récemment effectué un vol en équipage, a historiquement vendu des sièges sur ses vols entre 200 000 $ et 250 000 $ par billet.

Le marché du tourisme n’est qu’une composante d’une économie spatiale évaluée à pas moins de 420 milliards de dollars. Pourtant, son profil élevé signifie qu’il a une influence puissante et généralisée sur l’industrie spatiale, les investisseurs pointant souvent du doigt les vols d’astronautes comme suscitant l’enthousiasme pour les conséquences plus larges du marché extraterrestre.

Blue Origin a vendu pour près de 100 millions de dollars de billets pour de futurs vols de passagers vers le bord de l’espace, a déclaré Bezos la semaine dernière. La société travaille activement à la construction de plus de propulseurs de fusée pour voler plus fréquemment au taux « très élevé » que Bezos espère.

– Michael Sheetz de CNBC a contribué au reportage.