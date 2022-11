Bezos : Préparez-vous à la récession en n’achetant pas de téléviseurs ni de voitures

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a récemment averti les consommateurs et les entreprises qu’ils devraient envisager de reporter les achats importants dans les mois à venir alors que l’économie mondiale fait face à un ralentissement et fait face à une éventuelle récession.

Le chef d’entreprise a offert ses conseils les plus crus à ce jour sur une économie défaillante dans une interview exclusive avec Chloe Melas de CNN samedi au domicile de Bezos à Washington, DC.

Bezos a exhorté les gens à reporter les dépenses pour les articles coûteux tels que les voitures neuves, les téléviseurs et les appareils électroménagers, notant que retarder les gros achats est le moyen le plus sûr de conserver de la “poudre sèche” en cas de ralentissement économique prolongé. Pendant ce temps, les petites entreprises voudront peut-être éviter de faire de grosses dépenses en capital ou des acquisitions pendant cette période incertaine, a ajouté Bezos.

Si suffisamment de consommateurs suivent les conseils de Bezos, cela pourrait signifier une baisse des ventes pour Amazon, le géant du commerce électronique fondé par Bezos et qui a créé la grande majorité de la richesse du milliardaire.

Le New York Times a rapporté lundi qu’Amazon prévoyait de réduire ses effectifs, en licenciant 10 000 travailleurs, la plus importante réduction de l’histoire de l’entreprise. Cela s’ajoute au gel de l’embauche annoncé précédemment dans ses effectifs. L’entreprise est la deuxième après Walmart en ce qui concerne le nombre de personnes qu’elle emploie aux États-Unis.

Amazon a déclaré en octobre qu’il s’attendait à ce que les ventes des trois derniers mois de l’année soient nettement inférieures aux attentes de Wall Street. La prévision plus faible est survenue alors que la hausse de l’inflation et les craintes de récession imminente pèsent sur les décisions d’achat des consommateurs, les Américains se concentrant davantage sur les voyages et les restaurants et moins sur l’achat de biens discrétionnaires.

Les actions de la société ont chuté de plus de 40 %, la flambée des prix et l’évolution du comportement des clients pesant sur Amazon et le secteur technologique au sens large.

Bezos a déclaré que la probabilité d’une aggravation des conditions économiques rend prudent d’économiser de l’argent si c’est une option.

“Enlevez certains risques de la table”, a-t-il déclaré. “Juste un peu de réduction des risques pourrait faire la différence.”

Le mois dernier, Bezos a tweeté un avertissement à ses abonnés sur Twitter, leur recommandant de “fermer les écoutilles”. Les conseils étaient destinés aux propriétaires d’entreprise et aux consommateurs, a déclaré Bezos dans l’interview.

Beaucoup ressentent peut-être le pincement maintenant, a-t-il ajouté, mais a fait valoir qu’en tant qu’optimiste, il pense que le rêve américain “est et sera encore plus réalisable à l’avenir” – projetant que de son vivant, les voyages dans l’espace pourraient devenir largement accessibles à la Publique.

Bien que l’économie américaine ne soit pas, techniquement, en récession, près de 75% des électeurs probables dans un récent sondage CNN ont déclaré qu’ils avaient l’impression que c’était le cas. Les salaires sont en hausse, mais pas suffisamment pour atténuer l’inflation, notamment les prix élevés des produits de première nécessité comme la nourriture, le carburant et le logement. Pour ceux qui investissent dans les actions, l’année n’a pas été excellente non plus, et c’est particulièrement difficile pour les retraités qui vivent de leurs investissements.

D’autres chefs d’entreprise ont émis des messages similaires sur l’économie au cours des derniers mois. Le mois dernier, le PDG de Tesla et de Twitter, Elon Musk, a admis que la demande de Teslas était “un peu plus difficile” à obtenir, et a noté que l’Europe et la Chine connaissaient une “sorte de récession”. Musk a également averti que Tesla n’atteindrait pas son objectif de croissance des ventes.

En octobre, le PDG de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, a effrayé le marché boursier en déclarant qu’une récession pourrait frapper les États-Unis d’ici six à neuf mois.