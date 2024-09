Bezos ne prend pas le soleil seul sur son superyacht de 25 millions de dollars par an car il accueille Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Katy Perry, Orlando Bloom et d’autres pour des moments de plaisir estivaux

Milliardaire Jeff Bezos ne gère plus les opérations quotidiennes à Amazon.comlui laissant le temps d’aider la société spatiale Origine Bleue et passer plus de temps sur son superyacht de 500 millions de dollars.

Ce qui s’est passé: Jeff Bezos est le propriétaire du plus grand voilier du monde, Koru, qui a été au centre d’un débat houleux après son naufrage dans un port européen. La controverse est née d’une proposition controversée de démanteler un pont historique pour permettre au yacht gigantesque de naviguer jusqu’au large.

D’un coût estimé à 500 millions de dollars, le superyacht est désormais apprécié par Bezos et sa fiancée, Lauren SanchezAvec un coût d’exploitation annuel d’environ 25 millions de dollars, il n’est pas étonnant que Bezos et Sanchez aient été occupés à tirer le meilleur parti du bateau, en accueillant des célébrités tout au long de l’été.

Le fondateur d’Amazon et sa fiancée ont pris le bateau pour se rendre en Grèce, en Italie, en Espagne et dans d’autres endroits lors de plusieurs voyages estivaux. Le Koru et le yacht de soutien Abeona ont accueilli de nombreuses célébrités lors de divers voyages.

Parmi les personnes qui ont rejoint Bezos et Sanchez lors de leurs voyages cet été, on trouve Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom et Katy Perry, comme signalé par le New York Post.

« Ils sont la saveur du mois en Méditerranée », a déclaré un dirigeant du secteur du divertissement au Post à propos des vacances de Bezos et Sanchez dans la région méditerranéenne.

Saviez-vous?

Pourquoi c’est important : Le Koru est l’un des plus grands yachts au monde et l’un des plus coûteux à entretenir, avec des coûts d’exploitation annuels de 25 millions de dollars. Le yacht peut accueillir 18 invités, épaulés par un équipage de 40 personnes pour assurer le bon fonctionnement de l’ensemble.

Un facteur qui pourrait potentiellement compenser les coûts est la capacité de pilotage unique de la fiancée de Bezos, Sanchez. Depuis le début de leur relation, Sanchez est connue pour avoir assumé le rôle de pilote, pilotant elle-même Bezos et elle-même lors de nombreux voyages en hélicoptère.

Sanchez est même créditée d’avoir aidé Bezos à retrouver son confort dans les voyages aériens, une tâche qui avait été difficile en raison d’une expérience pénible que le milliardaire avait vécue dans un accident d’hélicoptère en 2003. Elle a également déclaré dans une interview que Bezos travaillait à l’obtention de sa propre licence de pilote.

Sanchez a été vu en train d’atterrir l’hélicoptère de Bezos sur Abeona, le navire de soutien de 250 pieds de long pour Koru en 2023. Page Six signalé qu’il a fallu à Sanchez trois ou quatre tentatives, mais qu’elle a réussi à faire atterrir l’hélicoptère avec succès sur l’héliport d’Abeona en Italie.

Le navire de soutien qui suit le Koru est équipé de nombreuses installations, dont une piste d’atterrissage pour hélicoptères. Le Koru, en raison de sa hauteur, n’était pas en mesure de disposer de sa propre piste d’atterrissage pour hélicoptères, selon les rapports.

Le navire, mesurant 230 pieds de haut et 417 pieds de long, fonctionne à l’aide de trois grands mâts, qui l’aident à se déplacer grâce à l’énergie cinétique des voiles, ajoutant une utilisation innovante de la technologie verte.

Bien qu’il ait les moyens d’engager n’importe quel pilote d’hélicoptère pour faciliter ses voyages vers Koru, la préférence de Bezos pour le pilotage de Sanchez démontre la confiance et le soutien qu’il accorde à sa future épouse.

Bezos possède une richesse de 209 milliards de dollars, ce qui le place au deuxième rang mondial selon Bloomberg.

Lire la suite :

Cet article a été précédemment publié par Benzinga et a été mis à jour.

Image créée à l’aide de l’intelligence artificielle via Midjourney.