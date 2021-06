Bezos, Musk, Buffett, Bloomberg, Icahn et Soros paient peu d’impôts

Warren Buffett et Jeff Bezos

Certains des hommes les plus riches du monde – Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett, Carl Icahn, Michael Bloomberg et George Soros – ne paient qu’une infime fraction de leur richesse croissante en impôts et, dans certains cas, ne paient aucun impôt au cours d’une année donnée, selon un rapport mardi.

ProPublica, citant des données confidentielles de l’IRS qu’il a obtenues sur des milliers de personnes riches, a rapporté que les 25 Américains les plus riches « ont vu leur valeur augmenter collectivement de 401 milliards de dollars de 2014 à 2018 ».

Mais ces personnes n’ont payé au total que 13,6 milliards de dollars d’impôts fédéraux sur le revenu pour ces cinq années, ce qui « représente un véritable taux d’imposition de seulement 3,4 % », note l’article.

En revanche, le ménage américain médian au cours des dernières années a gagné environ 70 000 $ par an et a payé 14 % de ce montant en impôts fédéraux. Les couples dans la tranche de taux d’imposition la plus élevée ont payé un taux de 37% sur les revenus supérieurs à 628 300 $, selon le rapport.