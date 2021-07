Bezos et Gates soutiennent la fausse viande de champignon comme prochaine grande protéine alternative

Découvert par le co-fondateur Mark Kozubal en tant que microbe des sources chaudes volcaniques du parc national de Yellowstone, Fy est la source fermentée, polyvalente et riche en protéines que Nature’s Fynd et son PDG Thomas Jonas espèrent devenir la prochaine grande nouveauté dans la viande et les produits laitiers alternatifs. . La découverte de la nature

Alors que les consommateurs deviennent de plus en plus à l’aise de manger des hamburgers à base de fausse viande qui ressemblent, cuisent et ont le goût des vrais, une start-up de technologie alimentaire soutenue par Jeff Bezos et Bill Gates utilise des champignons comme ingrédient principal pour créer des aliments à base de viande alternative. La découverte de la nature, basée à Chicago, a levé 158 millions de dollars de financement auprès d’investisseurs tels que Bezos, Gates et Al Gore. Les galettes de petit-déjeuner et les hamburgers sans viande de la société, le fromage à la crème et le yogourt sans produits laitiers et les pépites sans poulet devraient arriver sur les tablettes des épiceries plus tard cette année. Le secteur des aliments alternatifs a explosé en 2020, croissance des ventes au détail aux États-Unis 27%, et portant la valeur totale du marché à 7 milliards de dollars, selon la Plant-Based Foods Association (PBFA), un groupe commercial comprenant plus de 200 entreprises membres. Pendant ce temps, les expéditions de produits à base de protéines alternatives des distributeurs de services alimentaires aux restaurants commerciaux ont augmenté de 60% d’une année sur l’autre en avril, selon le cabinet d’études NPD Group. L’industrie ascendante est dominée par Beyond Meat et Impossible Foods, dont les hamburgers à base de viande alternative, le poulet et les saucisses ont perturbé l’industrie agroalimentaire américaine de 733 milliards de dollars. Cela a incité Tyson Foods, Purdue, Hormel, Cargill et d’autres producteurs de viande traditionnels à lancer leurs propres produits dans la catégorie. Une certaine croissance des ventes de viande alternative a ralenti au milieu de la pandémie et des fermetures de restaurants. Un rapport récent de JP Morgan affirme que Dunkin ‘a abandonné son sandwich pour le petit-déjeuner en utilisant une galette de saucisse Beyond de la plupart des restaurants, bien que cela n’ait été confirmé par aucune des deux sociétés (Dunkin’ et Beyond Meat ont répondu aux appels au moment de la presse..) Pourtant, les aliments à base de plantes et de culture devraient représenter 60% des ventes mondiales de viande d’ici 2040, selon un cabinet de conseil. À Kearney.

Le fait d’avoir perdu 1% de son marché global à ce jour ne perturbe probablement pas beaucoup les producteurs de viande, mais la baisse des coûts de la viande alternative devrait leur faire sourciller. À la mi-juin, Beyond Meat se vendait 6,40 $ la livre, ce qui le rapprochait du prix du bœuf traditionnel, faisant quelques progrès vers l’objectif à long terme du PDG de Beyond Meat, Ethan Brown, d’atteindre la parité des coûts avec la viande traditionnelle. Les galettes de bœuf se vendaient alors à 5,26 $ la livre, selon le département américain de l’Agriculture. Impossible Foods a réduit les prix de ses restaurants à deux reprises au cours de la dernière année et, en février, la société a réduit les prix de détail de 20 %, abaissant le prix de deux galettes d’un quart de livre à 5,49 $. Nature’s Fynd a été co-fondée en 2012 – initialement sous le nom de Sustainable Bioproducts – par Thomas Jonas et Mark Kozubal, respectivement directeur général et directeur scientifique. Quelques années plus tôt, Kozubal avait déterré un microbe, Fusarium souche flavolapis, des sources chaudes volcaniques du parc national de Yellowstone. Il a dirigé une équipe de R&D qui a formulé le microbe dans ce que la société appelle Fy, la source fermentée, polyvalente et riche en protéines pour les produits de Nature’s Fynd. La fermentation est utilisée dans la fabrication du pain, de la bière, du vin, du fromage et d’autres produits depuis des millénaires, et émerge maintenant comme une plate-forme clé de protéines alternatives avec un potentiel majeur pour aligner la science avec l’entrepreneuriat, la politique et l’investissement, selon le Institut de la bonne nourriture. Malgré cela, Nature’s Fynd a du rattrapage à faire. La société britannique Quorn, fondée en 1985, propose ses produits sans viande à base de champignons aux États-Unis depuis 2002. Elle a été acquise par le fabricant philippin Monde Nissin pour environ 830 millions de dollars en 2015, selon Reuters. Et le champ des autres concurrents potentiels s’agrandit.

Je ne connais personne de plus de 40 ans qui dit : « Je devrais manger plus de viande. Thomas Jonas co-fondateur et PDG

Tout comme les vaches, les poulets et les porcs ont été domestiqués il y a des siècles en tant que sources de protéines, « le moment est venu pour cette deuxième domestication », a déclaré Jonas dans une récente interview. « L’élevage de ce microbe est un moyen efficace de produire des protéines tout aussi bonnes. » Pour boucler la boucle de l’évolution, Nature’s Fynd construit une usine de 35 000 pieds carrés sur le site de l’ancien Union Stockyards de Chicago, l’épicentre de l’industrie de l’emballage de viande du XXe siècle.

Le consommateur alimentaire soucieux du climat

Au-delà des champignons, Nature’s Fynd est également représentatif du mouvement pour la durabilité alimentaire, dont la mission est de réduire l’empreinte carbone des systèmes alimentaires mondiaux, qui génèrent 34 % des émissions de gaz à effet de serre liées au changement climatique. « Le défi pour cette génération et les générations futures est d’apprendre à faire plus avec moins », a déclaré Jonas. « Parce qu’avec huit milliards d’habitants, la Terre ne s’agrandit pas, ses ressources diminuent et le changement climatique rend encore plus difficile la recherche de terres pour cultiver et nourrir les animaux. Le calcul ne fonctionne tout simplement pas. L’objectif de notre nouveau système protéique est d’augmenter l’efficacité de la chaîne protéique complète. » L’acceptation des consommateurs, bien sûr, est primordiale pour le modèle commercial de Nature’s Fynd. En février, l’entreprise a lancé un échantillonnage limité et direct aux consommateurs de ses galettes et de son fromage à la crème exclusivement en ligne. La directrice du marketing, Karuna Rawal, a déclaré que le déploiement officiel du produit se concentrera d’abord sur les détaillants, avec des partenariats de services alimentaires à suivre. « Il est important que nous commencions par le commerce de détail et que nous puissions raconter notre histoire au consommateur d’une manière que nous puissions contrôler le récit », a-t-elle déclaré. Dans cette veine, l’emballage de Nature’s Fynd est arboré d’un badge « Fy », à la « Intel Inside », pour créer la reconnaissance et la fidélité de la marque.

