Bezos dit que la charité est “vraiment difficile” alors que Scott donne 2 milliards de dollars supplémentaires

Scott a pris cet engagement en 2019, signant le Giving Pledge la même année où le couple a divorcé et elle a reçu environ 36 milliards de dollars en actions Amazon. Dans son message de lundi, elle a noté sa stratégie : donner de l’argent à des organisations crédibles, puis prendre du recul et les laisser décider quoi faire avec les fonds.

Notamment, malgré sa réclamation plus tôt cette semaine, Bezos n’a pas signé le Giving Pledge. Un porte-parole de Bezos a refusé la demande de commentaire de CNBC Make It.

Bezos, qui est la quatrième personne la plus riche du monde selon Forbes, n’est pas le seul milliardaire à avoir de vastes projets philanthropiques. Plus de 230 autres, dont Scott, ont signé le Giving Pledge, promettant de faire de même avec leur richesse.

Le contraste entre Bezos et Scott existe au-delà des déclarations de lundi. Le mois dernier, Forbes a rapporté que Scott avait fait don de 12,8 milliards de dollars en un peu plus de deux ans, tandis que Bezos avait fait don de 2,4 milliards de dollars à des causes philanthropiques tout au long de sa vie.

La réticence de Bezos à se joindre à l’engagement a été critiquée. Pendant ce temps, la stratégie de don de Scott, qui s’étend plus de 1 500 organisations, est salué par les experts de l’association et de la philanthropie.

“MacKenzie Scott est actuellement le philanthrope le plus exemplaire du pays”, a déclaré mercredi à CNBC Make It Benjamin Soskis, associé de recherche principal au Centre sur les organisations à but non lucratif et la philanthropie de l’Urban Institute. “Elle a développé un modèle qui est incroyablement puissant et qui a gagné plus de succès que n’importe quel méga-donateur majeur.”

Ce serait peut-être plus facile pour Scott, qui détenait encore près de 15 millions Amazon partage au début de 2022, pour donner sa fortune.

Bezos, qui a démissionné de son poste de PDG en 2021, est toujours le président actif et détient un peu moins de 10 % d’Amazon, selon Forbes. Donner sa richesse pourrait avoir un impact direct sur la valeur des actions de l’entreprise et réduire son influence sur l’entreprise qu’il a fondée.

C’est peut-être la raison pour laquelle Bezos a commencé lentement, notamment en donnant sa fortune à d’autres philanthropes.

La semaine dernière, Bezos et sa partenaire actuelle Lauren Sanchez ont décerné à Dolly Parton le Bezos Courage and Civility Award, qui s’accompagnait de 100 millions de dollars à offrir aux groupes caritatifs et philanthropiques de son choix.

Autre possibilité : Bezos pourrait attendre que sa fortune prenne de la valeur avant de la donner.

L’année dernière, Warren Buffett a annoncé que il avait donné 41 milliards de dollars à cinq fondations sur 16 contributions annuelles. S’il avait attendu plus longtemps, cet argent aurait pu valoir 100 milliards de dollars, a-t-il ajouté.

« Au final, la société aurait-elle davantage profité si j’avais attendu plus longtemps pour distribuer les actions ? Buffet a écrit. “Ma première femme… a préféré donner de grosses sommes quand nous étions jeunes – quand notre valeur nette n’était qu’une infime fraction de sa taille finale. J’ai tenu pour plus tard… Ce n’est qu’après la mort de ma femme que moi, à 75 ans , appuyé sur l’accélérateur.”

Individus fortunés gagner plus d’allégements fiscaux en donnant de l’argent plus tôt dans leur vie, un point souvent soulevé par les critiques.

L’idée d’un intérêt croissant peut également fonctionner dans les deux sens : si vous donnez de l’argent à une association caritative maintenant, les fonds peuvent produire rendements composés et autres avantages pour les organismes sans but lucratif et les personnes qu’ils aident plus tôt.

Buffett et Bill Gates sont les membres fondateurs du Giving Pledge, qu’ils ont lancé en 2010. Parmi les autres milliardaires qui l’ont signé figurent Melinda French Gates, Michael Bloomberg, Mark Zuckerberg et Elon Musk.

