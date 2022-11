Bezos appelle à la réduction des risques face à une récession probable

Amazone Le fondateur Jeff Bezos a une fois de plus mis en garde contre les défis d’une récession économique, disant aux consommateurs et aux propriétaires de petites entreprises qu’ils devraient réduire leurs risques en s’accrochant à l’argent et en retardant les gros achats.

“Les probabilités disent que si nous ne sommes pas en récession en ce moment, nous y serons probablement très bientôt”, a déclaré Bezos dans un entretien avec CNN sorti dimanche. “Mon conseil aux gens, qu’ils soient propriétaires de petites entreprises, est de ne pas prendre de risques. Si vous deviez faire un achat, ralentissez peut-être un peu cet achat. Gardez de la poudre sèche à portée de main et attendez un peu.”

Les commentaires s’appuient sur l’avertissement de Bezos le mois dernier selon lequel il était temps de “fermer les écoutilles”. Bezos a fait cette déclaration sur Twitter en réponse à un Clip CNBC du PDG de Goldman Sachs, David Solomon, prédisant qu’il y a de fortes chances qu’il y ait une récession.

De nombreux dirigeants ont récemment mis en garde contre une période économique difficile à venir, avec une nouvelle vague de licenciements et de mesures de réduction des coûts prenant effet au cours des dernières semaines. Amazon a procédé à des coupes budgétaires, notamment l’annulation ou le retard de nouveaux entrepôts et un gel des embauches.

Dans l’interview de CNN, Bezos a déclaré qu’il ne savait pas encore s’il s’agissait “techniquement” d’une récession, mais a déclaré: “Ce que je peux vous dire, c’est que l’économie ne va pas très bien en ce moment, les choses ralentissent, vous voyez des licenciements dans de nombreux secteurs de l’économie, les gens ralentissent.”

Il a ajouté que les consommateurs et les propriétaires d’entreprise devraient “jouer un peu les probabilités” en gardant de l’argent liquide et en retardant l’achat d’un nouveau téléviseur, d’une voiture ou d’un équipement.

Il est difficile de prédire quand la récession prendra fin, a déclaré Bezos, alors “il suffit d’essayer d’être raisonnable à ce sujet, de prendre autant de risques que possible pour vous-même. Espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire. “

