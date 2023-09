Bezos a snobé Musk et SpaceX à propos du contrat de satellite : procès

Elon Musk, fondateur de SpaceX, à gauche, et Jeff Bezos, fondateur d’Amazon et de Blue Origin.

Le procès du fonds de pension porte sur l’achat à succès par Amazon de lancements de fusées pour son système Internet par satellite Project Kuiper. La poursuite met l’accent sur la rivalité entre Bezos et Musk, avec des captures d’écran des railleries du chef de SpaceX et de Tesla sur les réseaux sociaux à propos des efforts spatiaux du fondateur d’Amazon envers le géant du commerce électronique et sa société spatiale, Blue Origin.

Le Cleveland Bakers and Teamsters Pension Fund, ou CB&T, a déposé lundi une plainte d’actionnaire au nom d’Amazon devant le tribunal de la chancellerie du Delaware.

L’année dernière, Amazon a annoncé ce qu’il a appelé le plus gros contrat de fusée de l’histoire de l’industrie spatiale commerciale, en signant des contrats de lancement avec United Launch Alliance (ULA), Arianespace et Blue Origin de Bezos. Lors de son assemblée annuelle des actionnaires en mai, Amazon divulgué il prévoit de payer environ 7,4 milliards de dollars pour les services de lancement jusqu’en 2028, dont 2,7 milliards de dollars devraient être versés à Blue Origin, propriété exclusive de Bezos.

CB&T allègue que Bezos, le président exécutif d’Amazon – ainsi que le PDG Andy Jassy et les membres du conseil d’administration de l’entreprise qui siègent également à son comité d’audit – « ont consciemment et intentionnellement manqué à leurs responsabilités fiduciaires les plus fondamentales » en attribuant des contrats pour des missions Kuiper sur une base trio ou fusées qui n’ont pas encore été lancées et qui ont des années de retard.

Le procès ajoute que les dirigeants d’Amazon « ont exclu le fournisseur de lancement le plus évident et le plus abordable, SpaceX, de son processus d’approvisionnement en raison de la rivalité personnelle de Bezos avec Musk ».

SpaceX est le premier fournisseur de fusées au monde, avec ses fusées Falcon 9 annoncées à un prix de marché relativement bas, d’environ 70 millions de dollars par lancement. En 2023, l’entreprise fera voler des fusées à un rythme record, avec un lancement tous les quatre jours en moyenne.

Amazon a rejeté les allégations du procès.

« Les allégations dans ce procès sont totalement sans fondement, et nous sommes impatients de le démontrer à travers la procédure judiciaire », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans une déclaration à CNBC.

Blue Origin n’a pas encore fourni de déclaration en réponse à la demande de commentaires de CNBC sur le procès.

CB&T, représenté par Grant & Eisenhofer, basé à New York, a allégué deux chefs de manquement à l’obligation fiduciaire contre les défendeurs. CB&T n’a pas divulgué la taille de sa participation dans Amazon, ni le total de ses actifs sous gestion.

La poursuite allègue que les dirigeants d’Amazon n’ont procédé à « aucune analyse significative » sur le marché des lancements de fusées et ont approuvé les contrats après « deux réunions superficielles » et sans protéger les négociations « du conflit d’intérêts flagrant de Bezos ».

En juillet 2020, CB&T a déclaré que Bezos avait conduit la direction d’Amazon à déclarer au comité d’audit de l’entreprise que des discussions étaient en cours avec Blue Origin et trois autres sociétés pour des contrats de lancement, mais que SpaceX « ne faisait pas partie des quatre » options.

La poursuite allègue également que l’équipe dirigée par Bezos n’a « même pas envisagé SpaceX » et que le comité d’audit d’Amazon n’a pas demandé ni reçu de mises à jour sur les négociations pendant près de 18 mois. Les valeurs des contrats et le montant total payé par Amazon pour les lancements sont expurgés dans le procès.

En janvier 2022, la poursuite indique que l’équipe de Bezos a déclaré au comité d’audit d’Amazon que deux contrats avaient été entièrement négociés avec Blue Origin et ULA. Notamment, le contrat d’utilisation de la fusée Vulcan d’ULA apporte un avantage direct à Blue Origin, puisque chaque Vulcan est propulsé par une paire de moteurs de fusée BE-4 de Blue Origin.

CB&T affirme que le comité d’audit n’a reçu qu’un « bref résumé des termes des contrats » et a « approuvé » l’accord « après seulement quelques minutes de discussion ».

« Il n’avait aucune information sur la manière dont Bezos et son équipe de direction ont mené les négociations avec Blue Origin. Il n’avait aucune information sur le niveau d’implication de Bezos. Il n’avait aucune information sur le nombre d’autres fournisseurs de lancement (le cas échéant) de Bezos et de son équipe de direction. « Il n’avait aucune information sur les difficultés de Blue Origin pour développer le New Glenn, sur la manière dont ces difficultés pourraient compromettre la capacité d’Amazon à respecter l’échéance de 2026 imposée par la FCC, ni sur la manière dont Blue Origin prévoyait de surmonter ces difficultés », indique le procès de CB&T. .

En mars 2022, l’équipe de Bezos a présenté un résumé des contrats Blue Origin et ULA au conseil d’administration d’Amazon pour approbation, ainsi qu’un troisième contrat pour la société européenne Arianespace. CB&T a souligné que l’accord contrastait fortement avec l’acquisition de Whole Foods par Amazon pour 13,7 milliards de dollars, un processus dans lequel la société a fait appel à des conseillers financiers.

« En renonçant complètement à ses obligations fiduciaires, le Conseil d’administration a déjà exposé Amazon à un préjudice substantiel et a placé l’ensemble du programme Kuiper de la société en danger inutile. Et chaque jour qui passe, alors que les partenaires de lancement choisis par Amazon (Blue Origin en particulier) continuent de lutter et que SpaceX continue de faire ses preuves, les dommages causés par le Conseil continuent de croître », a écrit CB&T.

« Bezos, il faut le supposer, n’a pas pu ravaler sa fierté de demander l’aide de son rival acharné pour lancer les satellites d’Amazon », ajoute la plainte.