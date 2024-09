Bezos a caché son identité pour obtenir une réduction sur un manoir de luxe – plaignant — RT World News

Leo Kryss a accepté de vendre une propriété de Miami à un prix inférieur au prix demandé, sans savoir que le fondateur d’Amazon était le véritable acheteur

Le magnat brésilien des jouets et de l’électronique Leo Kryss poursuit en justice l’agent immobilier qui, selon lui, l’a persuadé de réduire de 6 millions de dollars le prix demandé pour sa maison sans lui dire que l’acheteur était le PDG d’Amazon, Jeff Bezos.

Kryss affirme qu’il n’aurait pas accepté la remise et aurait obtenu plus que les 79 millions de dollars pour lesquels il a vendu la propriété s’il avait su que la deuxième personne la plus riche du monde était derrière l’offre.

La fortune de Bezos dépasse actuellement les 200 milliards de dollars, derrière celle d’Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX. Bezos a acheté le manoir de 19 000 pieds carrés sur l’île Indian Creek de Miami, surnommée « bunker des milliardaires » En octobre, la propriété, qui abrite de nombreux milliardaires et célébrités, a été mise en vente. La maison, qui comprend une cave à vin, une bibliothèque et un théâtre, était initialement proposée à 85 millions de dollars.

Kryss poursuit désormais en justice la société immobilière américaine Douglas Elliman, qui a géré les deux parties de la vente, pour avoir prétendument dissimulé l’identité du fondateur d’Amazon.

Kryss a affirmé que Bezos avait acheté la propriété adjacente pour 68 millions de dollars en juin de la même année, il a donc soupçonné le milliardaire d’être à l’origine de l’offre sur sa maison et a demandé s’il était effectivement l’acheteur potentiel, selon les documents judiciaires. Douglas Elliman a affirmé n’avoir eu aucune connaissance de ce genre, selon les documents juridiques. Kryss, qui a versé 28 millions de dollars pour acheter la propriété en 2014, a accepté de vendre la propriété pour 6 millions de dollars de moins que le prix demandé.















Ce n’est que plus tard qu’il a découvert qu’il avait vendu la propriété à une entité liée à Bezos. Savoir qui était le véritable acheteur aurait été « très important pour [Kryss’] négociations et sa décision sur le prix de vente final », les états de dépôt légal.

Son avocat a également affirmé que l’agent immobilier « savait ou aurait dû savoir qui était l’acheteur bénéficiaire final et a déformé ce fait très important auprès de notre client. »

L’île d’Indian Creek compte 41 adresses, avec des résidents dont la fille de l’ancien président américain Donald Trump, Ivanka Trump, la légende de la NFL Tom Brady et le mannequin Adriana Lima.

En avril, Bezos a porté son investissement total dans la région à 237 millions de dollars avec l’achat d’un troisième manoir sur l’île pour 90 millions de dollars.

Une audience au tribunal est prévue pour le 11 octobre.