La légende de Happy Mondays, Bez, montre au Mirror l’entraînement qu’il espère garder son clobber un Loose Fit – et sa femme heureuse au lit.

La star des maracas, 56 ans, était célèbre pour ses singeries droguées avec le groupe de Madchester. Mais maintenant, il obtient un «high» stimulant ses biceps et ses petits pains pour son partenaire Firouzeh Razavi – un entraîneur personnel de 22 ans son cadet.

Et il répand l’amour en publiant ses propres cours de fitness à la Joe Wicks sur YouTube.

Prenant le miroir à travers sa routine Get Buzzin ‘With Bez dans un parc froid de Salford, il a admis qu’il adore le gâteau, ajoutant: «Je n’ai pas exercé depuis deux ans et demi. J’espère qu’après cela, ma mademoiselle m’aimera à nouveau! Elle est super en forme, je dois donc rester dans la chambre.









Et il a ajouté à propos de ses vidéos YouTube: « Le verrouillage a été difficile … alors j’espère que cela encouragera tout le monde. »

Bez, de son vrai nom Mark Berry, animera les cours avec l’entraîneur personnel Andrew Naylor chaque semaine pendant les trois prochains mois.

Pour le circuit principal, Andrew, 37 ans, a rassemblé sept lots d’exercices à effectuer trois fois pendant 30 secondes, avec un repos de 30 secondes entre les deux.

«Nous voulions que ce soit assez simple pour que les gens puissent participer à la maison», a déclaré Andrew, propriétaire de Fit Forward UK à Preston.















Nous avons rejoint Bez pour quelques «Happy Monday Mountain Climbers», «Kinky Afro Kickbacks» et «Step On Lunges».

Et un peu de neige n’a certainement pas découragé l’ancien raver, qui portait un short bleu fragile trempé de pluie et de boue.

«Les habitants du Nord ne portent pas de f ***** g lycra!» il a dit.









Il ne reste qu’une semaine, mais il en voit déjà les bienfaits: «J’avais l’habitude de me droguer, mais faire tout cet exercice avec toutes les endorphines qui traversent mon corps, c’est comme un véritable high naturel, on se sent tellement bien.

«Depuis que j’ai commencé, je dors aussi beaucoup mieux. Mais les gens n’ont même pas besoin de participer s’ils ne le souhaitent pas. Ils peuvent simplement s’asseoir sur le canapé et se moquer de moi s’ils le souhaitent.

* Get Buzzin ‘With Bez, produit par Spoke TV, basé à Manchester, sera tous les dimanches à 11h