Près de l’épave du port de Beyrouth, une organisation caritative apporte la joie de Noël dans une ville martelée par une explosion dévastatrice coronavirus infections et la pire crise économique depuis la guerre civile au Liban de 1975 à 1990.

Le village de Noël solidaire, orné de guirlandes lumineuses et d’arbres scintillants, offre aux visiteurs une entrée gratuite pour regarder des concerts et acheter des boissons et des collations, rehaussant l’humeur des familles qui ne peuvent pas se permettre le luxe saisonnier.

Des personnes vêtues de costumes d’ours polaires géants et d’autres en tenues de père Noël offrent un esprit festif à un pays qui est un patchwork de sectes chrétiennes et musulmanes.

« Nous devons rendre nos enfants heureux … même si nous sommes fatigués », a déclaré Toni Hossainy, qui avait amené son fils.

Le village de Noël a été installé dans un entrepôt temporaire près du port, aplati par une énorme explosion le 4 août qui a également ruiné une partie de la capitale.

Près de l’entrée brisée du port, un artiste a érigé un arbre de Noël imposant décoré non pas de boules brillantes, mais de vêtements de protection crasseux et de casques de protection portés par les pompiers qui avaient combattu l’incendie du port.

L’explosion a laissé des dizaines de milliers de sans-abri dans un pays déjà écrasé par une montagne de dettes.

Le chanteur d’opéra Elias Francis a donné un concert pour ouvrir le village de Noël, apportant son propre micro par mesure de précaution contre la propagation rapide coronavirus .

« Peu importe à quel point les choses sont négatives autour de nous, comme l’explosion, comme le coronavirus , comme la situation économique qui est très mauvaise, il y a encore une lueur d’espoir », a-t-il déclaré.

Dans un quartier à prédominance chrétienne de Beyrouth, Nina a déclaré que son magasin vendant des bibelots de Noël avait été emballé les années précédentes mais fermait maintenant tôt car il y a si peu de clients.

Les larmes ont coulé alors que Georgette Suleiman, 63 ans, qui s’occupe d’une école de Beyrouth endommagée par l’explosion, s’est souvenue des défis de 2020. «Si Dieu le veut, ce Noël nous apportera joie et espoir, et le Liban reviendra à ce qu’il était», elle m’a dit.