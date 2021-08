La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a appelé Israël et les parties au Liban à cesser de tirer après que des roquettes aient été lancées de l’intérieur du sud du Liban vers Israël, déclenchant des représailles de Tsahal.

IMAGES BRUTS : 3 roquettes viennent d’être tirées du Liban vers le nord d’Israël. 2 roquettes sont tombées en Israël et 1 est tombée à l’intérieur du Liban. En réponse, nos forces d’artillerie ont tiré sur le Liban. pic.twitter.com/Sf3754RqRU – Forces de défense israéliennes (@IDF) 4 août 2021

Un communiqué de la FINUL a noté que le chef de la mission et commandant de la force, le général de division Stefano Del Col, avait été en contact avec les deux parties. « Il les a exhortés à cesser le feu et à faire preuve d’un maximum de retenue pour éviter une nouvelle escalade, en particulier à l’occasion de cet anniversaire solennel. [of the Beirut Port explosion], « la déclaration lit.

Le général a déclaré que la FINUL travaillait avec les Forces armées libanaises pour assurer le suivi sur le terrain et renforcer la sécurité le long de la Ligne bleue, la démarcation frontalière entre les deux pays.

Plus tôt mercredi, Israël a déclaré que trois roquettes avaient été tirées du Liban sur Israël, dont deux ont frappé le territoire israélien. L’armée israélienne a riposté en tirant des obus d’artillerie sur le Liban.

Dans un tweet plus tard dans la journée, Tsahal a déclaré qu’il appartenait au gouvernement de Beyrouth de contrôler les militants sur son propre territoire, ayant qualifié l’incident précédent de « terroriste » attaque.

« Non seulement les tirs de roquettes du Liban sur des civils israéliens sont un acte de terrorisme, mais ils sont également révélateurs du manque de gouvernance du gouvernement libanais envers les organisations terroristes opérant au Liban » les tweeter lire, ajoutant que Beyrouth est « responsable de toutes les attaques en provenance du Liban ».

L’armée libanaise a ensuite publié une déclaration disant que les forces israéliennes avaient tiré 92 obus sur plusieurs zones du sud du Liban mercredi, dont certains ont provoqué un incendie dans la ville de Rashaya al-Fokhar. Le communiqué ajoute que l’armée a ouvert une enquête pour déterminer qui a effectué les premiers lancements de roquettes.

« La situation est surveillée avec la Force intérimaire des Nations Unies au Liban », Ça disait.

Aucune partie n’a immédiatement revendiqué la responsabilité de l’attaque à la roquette, mais la zone du sud du Liban à partir de laquelle elles ont été tirées est largement considérée comme contrôlée par des groupes militants du Hezbollah.

Un incident similaire s’est produit fin juillet, lorsque deux missiles ont été tirés sur Israël depuis le Liban, à la suite d’une frappe de Tsahal sur des cibles dans la région d’Alep en Syrie.

