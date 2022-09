Beyond Meat suspend le chef d’exploitation Doug Ramsey après son arrestation pour morsure de nez présumée

Beyond Meat a déclaré que son chef d’exploitation, Doug Ramsey, avait été suspendu, avec effet immédiat, après son arrestation samedi soir pour avoir prétendument frappé un homme et mordu son nez.

La société a déclaré dans un communiqué mardi après-midi que Jonathan Nelson, vice-président directeur des opérations de fabrication de la société, supervisera par intérim les activités opérationnelles de Beyond.

Ramsey, 53 ans, a été accusé de menaces terroristes et de voies de fait au troisième degré et incarcéré dans la prison du comté de Washington après avoir prétendument agressé un conducteur dans un parking près du stade Razorback.

Ramsey aurait percé le pare-brise arrière d’une Subaru après avoir touché le pneu avant de la voiture de Ramsey, selon un rapport de police préliminaire obtenu par CNBC. Le propriétaire de Subaru est alors sorti de sa voiture, et Ramsey aurait commencé à le frapper et à se mordre le nez, « déchirant la chair sur le bout du nez », selon le rapport. La victime et un témoin ont également allégué que Ramsey avait dit au propriétaire de Subaru qu’il le tuerait.

Ramsey est le directeur de l’exploitation de Beyond Meat depuis décembre. La nouvelle de son arrestation après un match de football de l’Université de l’Arkansas a attiré l’attention sur l’entreprise alimentaire végétalienne, qui se débat avec des ventes décevantes et le scepticisme des investisseurs quant à ses perspectives de croissance à long terme. Le titre a chuté de 75 % cette année, entraînant son marché à 1,02 milliard de dollars. Il y a à peine trois ans, la société était évaluée à 13,4 milliards de dollars.

Avant de rejoindre Beyond Meat, Ramsey a passé trois décennies chez Tyson Foods, supervisant ses activités de volaille et McDonald’s. Beyond Meat s’appuyait sur son expérience pour aider l’entreprise à réussir de grands lancements, en particulier avec des entreprises de restauration rapide comme Yum Brands, propriétaire de Taco Bell, et McDonald’s.

Ramsey n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNBC.