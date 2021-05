Beyond Meat, Peloton, Roku et plus

Jetez un œil à certains des plus grands acteurs du pré-marché:

Beyond Meat (BYND) – Beyond Meat a perdu 42 cents par action au premier trimestre, soit plus du double de la perte de 19 cents par action attendue par les analystes. Les revenus ont également manqué les prévisions, la société affirmant que la pandémie avait freiné la demande des détaillants et des restaurants. Les actions ont chuté de 7,1% en pré-commercialisation.

Peloton (PTON) – Peloton a déclaré qu’il faudrait 165 millions de dollars pour le trimestre en cours pour le rappel récemment annoncé de ses tapis de course, et il a également réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l’exercice en cours se terminant le 30 juin. une perte plus faible que prévu pour son dernier trimestre, ainsi que des prévisions de revenus dépassant les analystes. Les actions de Peloton ont bondi de 5,9% en pré-commercialisation.

Roku (ROKU) – Roku a rallié 8,2% dans le trading pré-commercialisation, le mettant en position de mettre fin à une séquence de huit défaites consécutives. Roku a gagné 54 cents par action pour le premier trimestre, par rapport aux prévisions consensuelles d’une perte de 13 cents par action. Les revenus ont également dépassé les attentes, et le fabricant d’appareils vidéo en streaming a donné une prévision optimiste alors que les consommateurs à domicile continuent de diffuser plus de contenu.

Shake Shack (SHAK) – Shake Shack a glissé de 7,8% en pré-commercialisation après avoir annoncé un bénéfice trimestriel de 4 cents par action, par rapport aux prévisions du consensus d’une perte de 9 cents par action. Les revenus de la chaîne de restaurants, cependant, ont été inférieurs aux prévisions et ont donné des perspectives de ventes tièdes pour le trimestre en cours, car les ventes dans les villes et les stades de sport continuent de peser sur les résultats globaux.

Cigna (CI) – L’assureur a déclaré un bénéfice de 4,73 $ par action au premier trimestre, dépassant l’estimation de 4,38 $ par action. Les revenus ont également dépassé les prévisions et Cigna a relevé ses perspectives pour l’ensemble de l’année, alors même que le pourcentage de primes qu’elle paie dans les sinistres médicaux augmente.

Cinemark (CNK) – L’action de l’opérateur de la chaîne de cinéma a gagné 1% sur le pré-marché en faisant des commentaires optimistes sur les réouvertures de salles et les perspectives pour la saison cinématographique d’été. Cinemark a signalé une perte plus importante que prévu pour son dernier trimestre, mais les revenus ont dépassé les estimations des analystes.

Tilray (TLRY) – Les actions du producteur de cannabis ont bondi de 8,8% dans le commerce avant commercialisation, à la suite d’une double mise à niveau de Jefferies pour «acheter» à «sous-performer». Jefferies appelle la combinaison récemment achevée de Tilray et de son rival Aphria « le match parfait », citant l’échelle de Tilray et le positionnement d’Aphria sur le marché allemand.

DraftKings (DKNG) – Les actions de la société de paris sportifs ont été volatiles dans les échanges avant commercialisation après avoir annoncé une perte plus faible que prévu et des revenus meilleurs que prévu pour le premier trimestre. DraftKings a également relevé ses prévisions de ventes pour l’année complète, affirmant qu’il bénéficie des récentes acquisitions et du succès de l’acquisition et de la fidélisation de la clientèle.

Elanco Animal Health (ELAN) – Le fabricant de produits pharmaceutiques pour animaux de compagnie et autres animaux a battu les estimations de 14 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 37 cents par action. Les revenus ont également dépassé les estimations, et les perspectives de BPA ajusté d’Elanco pour l’année complète de 1,00 $ à 1,06 $ sont supérieures à l’estimation consensuelle de 95 cents. Elanco a déclaré qu’il continuait de tirer des avantages significatifs de son acquisition en août 2019 de Bayer Animal Health.

Square (SQ) – Square a plus que doublé l’estimation du consensus de 16 cents par action, avec un bénéfice trimestriel de 41 cents par action. Les revenus de la société de paiement mobile ont également été nettement supérieurs aux estimations, stimulés par la demande croissante de bitcoin, provoquant une augmentation des transactions sur son service de paiement peer-to-peer Cash App. Square a progressé de 1,9% en action avant commercialisation.

Dropbox (DBX) – Dropbox est venu à 4 cents par action au-dessus des estimations, avec un bénéfice trimestriel de 35 cents par action. Les revenus, ainsi que les revenus moyens par utilisateur, dépassent les prévisions pour le service de stockage en ligne. La mesure clé des revenus récurrents annuels était également supérieure aux prévisions de Wall Street. Dropbox a gagné 2,5% sur la pré-commercialisation.

AMC Entertainment (AMC) – AMC a perdu 1,42 $ par action pour le premier trimestre, plus que la perte de 1,30 $ par action anticipée par les analystes. Les revenus de l’exploitant de la chaîne de cinéma ont également manqué les estimations. Cependant, AMC prévoit une amélioration de ses activités au cours des mois d’été, grâce à une augmentation des vaccinations contre Covid-19 et à une liste de films à gros budget qui devraient être publiés. Ses actions ont ajouté 2,7% aux actions de pré-commercialisation.

Bill.com (BILL) – Bill.com a bondi de 14,3% dans le commerce avant commercialisation après avoir signalé une perte plus étroite pour son dernier trimestre et des ventes meilleures que prévu pour son dernier trimestre. Le fournisseur de logiciels d’entreprise de back-office a également annoncé l’acquisition du fournisseur de logiciels de gestion des dépenses Divvy pour 2,5 milliards de dollars.