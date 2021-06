Beyond Meat, KB Home, Steelcase et plus

Découvrez les entreprises qui font la une des journaux après la cloche:

Beyond Meat – Les actions de la société de viande à base de plantes ont chuté de 1,3% dans les échanges prolongés après que JPMorgan a rapporté que Dunkin ‘a récemment abandonné le sandwich au petit-déjeuner Beyond Sausage. « Nous avons personnellement apprécié le Au-delà de la saucisse sandwich à Dunkin’ et je pensais que c’était l’un des meilleurs de BYND, mais apparemment, il ne s’est pas vendu aussi bien que prévu », ont déclaré Ken Goldman et Anoori Naughton de JPMorgan dans une note.

KB Home – Les actions de KB Home ont chuté de 3,2% dans le cadre des échanges prolongés après que le constructeur de maisons a annoncé des résultats financiers mitigés au deuxième trimestre. La société a affiché un bénéfice de 1,50 $ par action, dépassant les attentes des analystes de 1,32 $ par action, selon Refinitiv. Cependant, les revenus trimestriels de KB Home de 1,44 milliard de dollars ont manqué les estimations de Wall Street ; les analystes recherchaient un chiffre d’affaires de 1,5 milliard de dollars.

Steelcase – Les actions Steelcase ont augmenté de 4,5% après les heures de bureau après des résultats financiers meilleurs que prévu au premier trimestre. La société de meubles a signalé une perte de 24 cents par action, plus faible que les attentes des analystes de 30 cents perdus par action, selon FactSet. Steelcase a également annoncé qu’il rétablirait son dividende en espèces trimestriel au niveau d’avant la pandémie de 0,145 $ par action.

Sprinklr — Les actions de Sprinklr ont bondi de près de 10 % après quelques heures après les débuts publics de la société de logiciels d’expérience client mercredi. Les actions ont ouvert à 14,60 $ et clôturé la session ordinaire à 17,60 $.