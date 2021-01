Un hamburger Beyond Meat dans un café en Italie. | Mairo Cinquetti / NurPhoto via Getty Images

La troisième plus grande entreprise alimentaire au monde adopte la viande sans viande.

La viande à base de plantes a obtenu mardi un autre grand allié des entreprises: Pepsi.

Le géant de la soude a annoncé qu’il formait le partenariat PLANeT avec Beyond Meat, l’un des plus grands fabricants de viande végétale au monde, pour «développer, produire et commercialiser des collations et des boissons à base de protéines végétales – rassemblant l’expertise d’innovation de Beyond Meat Les capacités marketing et commerciales de PepsiCo. »

PepsiCo est la troisième plus grande entreprise alimentaire au monde selon la mesure composite de Forbes, après Nestlé et le géant de l’alcool Anheuser-Busch InBev. En plus des boissons gazeuses, PepsiCo détient des participations considérables dans les collations, y compris sa division Frito-Lay (qui comprend Doritos, Cheetos et Tostitos) et Quaker Foods (Quaker Oats, Cap’n Crunch, Aunt Jemima, etc.). Il possède également Naked Juice, qui produit des smoothies riches en protéines qui pourraient constituer un point naturel de collaboration avec Beyond.

La plus grande collaboration probable, cependant, concerne les collations. Au-delà et ses concurrents comme Impossible Foods doivent une grande partie de leur croissance à des collaborations avec des entreprises de restauration rapide établies. «Impossible Whopper» de l’impossible chez Burger King and Beyond Le partenariat fructueux de Burger King and Beyond avec Del Taco a sans doute déclenché la flambée en 2019, après les premiers essais dans des chaînes plus petites comme White Castle et Carl’s Jr. disponible partout de Subway à Dunkin ‘, avec Impossible à la Cheesecake Factory, Applebee’s et Qdoba.

Vous pouvez également acheter Impossible and Beyond dans les supermarchés, mais le déploiement des restaurants offrait une stratégie de relations publiques utile pour les entreprises. Chaque nouveau partenariat était l’occasion d’une annonce et rafale de couverture médiatique et de sensibilisation. Les partenariats régionaux de marque pourraient pénétrer dans les stations de nouvelles et les journaux locaux et atteindre de nouveaux marchés plus efficacement que de simplement stocker les produits dans les épiceries locales.

La collaboration sur les grignotines est une sorte de voie intermédiaire entre les déploiements de restaurants et les épiceries. Doritos et Lay’s ne sont évidemment pas limités à une chaîne de restaurants en particulier. Mais les annonces échelonnées de nouvelles collations et de nouvelles saveurs de collations présentent un avantage de relations publiques similaire à celui des déploiements dans les restaurants. Jusqu’à présent, Pepsi et Beyond n’ont pas taquiné de potentielles collaborations de collations, nous devrons donc attendre de voir ce qu’elles développent.

Le partenariat est également frappant car Beyond et Impossible subissent de plus en plus de pressions croisées de la part des entreprises alimentaires en place. Les géants du poulet Perdue et Tyson, ainsi que le géant international Nestlé, investissent massivement dans la viande végétale à eux seuls, comme Brian Kateman l’a écrit à Vox. Nestlé investit notamment en Chine, un marché potentiellement gigantesque pour la viande à base de plantes et un pays où les substituts de viande à base de plantes ont littéralement des siècles d’histoire.

La décision de PepsiCo de s’associer à Beyond plutôt que de se lancer seule ou de travailler avec un autre géant de l’alimentation suggère que Beyond and Impossible, deux entreprises de plusieurs milliards de dollars mais relativement parvenus par rapport à Pepsi et Nestlé, restent compétitives et ont quelques longueurs d’avance sur leurs plus grands concurrents. .

Certains analystes de marché restent sceptiques; Ken Goldman de JPMorgan a déclaré dans une note client: «Y a-t-il une population énorme et innombrable qui réclame des Doritos végétaliens? Probablement pas, à notre avis. Il a peut-être raison, mais les deux entreprises pourraient être plus ambitieuses que de simples Doritos végétaliens et fabriquer des collations qui ont été largement négligées par les producteurs de viande à base de plantes, comme le bœuf séché ou les couennes de porc. Goldman a également exprimé des doutes sur le fait que la forte hausse du pourcentage des actions de Beyond Meat était justifiée par l’annonce (la société a terminé mardi en hausse de près de 18% par rapport à sa clôture de lundi). Teresa Rivas de Barrons a fait valoir que la hausse des actions était en partie le résultat de l’entrée d’investisseurs de détail activistes, de la même manière qu’ils ont stimulé GameStop et d’autres marques de consommation cette semaine.

Il est difficile de dire, cependant, que ce n’est pas une victoire significative pour Beyond, même si ce n’est pas une victoire de 18%.