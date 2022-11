Beyond Meat est en difficulté et l’industrie de la viande d’origine végétale s’inquiète

Pendant un moment, il a semblé que Beyond Meat prenait le contrôle du monde.

Ses faux hamburgers et saucisses atterrissaient dans les assiettes des foyers à travers les États-Unis et sur les menus de chaînes comme Subway, Carl’s Jr. et Starbucks. Lorsque la société est devenue publique en 2019, ses actions ont grimpé en flèche alors que les investisseurs pariaient que le mouvement sans viande avait enfin son heure. Pendant la pandémie, les ventes des épiceries de Beyond Meat ont bondi alors que les consommateurs curieux essayaient ses options végétaliennes.

Mais ces jours-ci, Beyond Meat a perdu une partie de son grésillement.

Son stock a chuté de près de 83% au cours de la dernière année. Les ventes, dont l’entreprise s’attendait à augmenter de 33% cette année, ne devraient désormais afficher qu’une croissance mineure. McDonald’s a conclu un projet pilote du burger McPlant – fait avec une galette Beyond Meat – cette année sans avoir l’intention de le mettre au menu de façon permanente.

Fin octobre, l’entreprise a annoncé qu’elle licenciait 200 personnes, soit 19 % de ses effectifs. Et quatre hauts dirigeants sont partis ces derniers mois, dont le directeur financier, le directeur de la chaîne d’approvisionnement et le directeur de l’exploitation, que Beyond Meat avait suspendu après son arrestation sur des allégations selon lesquelles il aurait mordu le nez d’un autre homme dans une altercation dans un parking.

Ce que les investisseurs et d’autres débattent actuellement, c’est de savoir si les difficultés de Beyond Meat sont spécifiques à l’entreprise ou annonciatrices de problèmes plus profonds dans l’industrie de la viande à base de plantes.