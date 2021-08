Beyond Meat dit que delta craint, les problèmes de main-d’œuvre entraînent moins de commandes de restaurants

Ethan Brown, fondateur, président et chef de la direction de Beyond Meat

La variante delta de Covid et les problèmes de main-d’œuvre entraînent moins de commandes de produits Beyond Meat auprès des restaurants.

Le PDG Ethan Brown a déclaré jeudi aux analystes que les restaurateurs indépendants avaient fait le plein d’alternatives à la viande de Beyond au cours du trimestre clos le 3 juillet, aidant les revenus des services alimentaires américains à augmenter de 269 % par rapport à il y a un an. Cependant, l’émergence de la variante delta comme forme dominante de Covid aux États-Unis a conduit certains d’entre eux à perdre leur confiance, entraînant des commandes plus conservatrices.

Brown a également déclaré qu’une pénurie de travailleurs volontaires avait entraîné le report d’au moins un lancement de service de restauration jusqu’au début de l’année prochaine.

« Donc, ces deux effets, l’impact de la main-d’œuvre, puis le trouble persistant de la variante Delta, je pense, créent un peu de frein pour le service alimentaire en ce moment », a déclaré Brown. « Et donc pour nous, je pense que la principale caractéristique du troisième trimestre, et notre orientation est, est tout simplement le manque de visibilité. »

Pour le troisième trimestre, Beyond prévoit des revenus de 120 à 140 millions de dollars, en deçà des estimations de Wall Street de 153,3 millions de dollars.

Alors que de nombreuses entreprises de restauration disent jusqu’à présent qu’elles n’ont pas vu d’impact matériel sur leurs ventes provenant de la variante delta, certaines localités commencent à imposer des restrictions. La ville de New York, par exemple, exigera une preuve de vaccination pour certaines activités d’intérieur, comme manger à l’intérieur, ce qui pourrait nuire aux ventes des restaurants.

Les perspectives décevantes, combinées à une perte plus importante que prévu au cours du deuxième trimestre, ont fait chuter les actions de Beyond de plus de 5% dans les échanges prolongés.