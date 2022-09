Beyond Meat COO arrêté pour avoir mordu le nez d’un homme lors d’un match de football

Nous avons vu, lu et entendu à peu près tout sous le soleil à ce stade, mais de temps en temps, nous sommes toujours un peu surpris par une nouvelle de dernière heure…

Selon CNBC, Doug Ramsey, le directeur de l’exploitation de Beyond Meat, le célèbre producteur de viande à base de plantes qui a brisé nos cœurs Kentucky Fried, a été arrêté récemment après avoir prétendument mordu le nez d’un homme lors d’une confrontation après un match de football universitaire dans l’Arkansas. Par la suite, l’homme de 53 ans a été accusé de voies de fait au troisième degré et de menaces terroristes par la police du comté de Washington.

Dans ce qui semble être une réaction excessive grossière à un accident légitime, Ramsey est accusé d’avoir frappé à travers la vitre arrière de la Subaru d’un homme lorsqu’il a tapoté avec amour sur le pneu avant de son véhicule. Lorsque le propriétaire de la Subaru a sauté pour lui parler, Ramsey a commencé à frapper l’homme et à mordre la chair du bout du nez de l’homme. Ramsey a poursuivi en disant à l’homme qu’il le tuerait.

Pour quelqu’un qui a consacré sa vie professionnelle à renoncer à la viande, il a certainement un goût pour… le bœuf.

Ni la police du campus, ni Ramsey, ni la société Beyond Meat ne donneraient de commentaires. Une enquête est en cours.

De toute évidence, ce personnage de Ramsey est riche et plaidera probablement pour une probation ou une tape sur le poignet, mais son a ** chargé de chlorophylle devrait être envoyé en prison. Mordre peut entraîner toutes sortes d’infections désagréables et menacer de tuer l’homme à cause d’une bosse de pneu ? Il a baisé et maintenant il est temps de le découvrir.