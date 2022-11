Beyond Meat (BYND) Résultats du troisième trimestre 2022

Des galettes Beyond Meat “Beyond Burger” fabriquées à partir de substituts végétaux pour les produits carnés sont sur une étagère à vendre à New York.

Au-delà de la viande mercredi a annoncé une perte plus importante que prévu pour son troisième trimestre, la demande de ses substituts de viande ayant chuté.

Pour le deuxième trimestre consécutif, la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires. Il prévoit désormais des ventes pour 2022 entre 400 et 425 millions de dollars, en baisse par rapport à ses perspectives antérieures de 470 à 520 millions de dollars.

Le PDG Ethan Brown a qualifié les résultats de “décevants” dans le communiqué de presse.

Les actions de la société étaient effectivement stables dans les échanges après les heures normales de bureau. L’action a clôturé en baisse de 9% mercredi.

Voici ce que la société a rapporté par rapport à ce à quoi Wall Street s’attendait, sur la base d’une enquête auprès des analystes de Refinitiv :

Perte par action : 1,60 $ contre 1,14 $ attendu

Revenus : 82,5 millions de dollars contre 98,1 millions de dollars prévus

Ventes nettes a chuté de 22,5 % à 82,5 millions de dollars au troisième trimestre.

Beyond a tenté de relancer la demande pour ses hamburgers et saucisses sans viande en offrant des rabais aux restaurants et aux épiceries. Cependant, la baisse des prix des vignettes ne suffisait pas. La société a déclaré que le total des livres vendues avait chuté de 12,8 % et que le revenu net par livre avait diminué de 11,2 %.

L’activité de restauration aux États-Unis de la société a été la seule division à enregistrer une croissance des ventes, plutôt qu’une baisse, pour le trimestre. Beyond a vendu 5,6 % de plus de ses substituts de viande aux restaurants, aux cafétérias d’entreprise et aux stades. La société a déclaré que les livres vendues avaient augmenté de 32,2 %, ce qui signifie que la croissance provenait probablement de l’offre de remises intéressantes.

Les ventes d’épicerie aux États-Unis ont chuté de 11,8 % au cours du trimestre, entièrement en raison de la baisse de la demande.

En dehors des États-Unis, ses baisses de ventes ont été encore plus marquées, en partie à cause de taux de change défavorables. Les ventes internationales d’épicerie ont chuté de 53 %, tandis que les revenus de la restauration ont chuté de 42 %. Les marchés internationaux représentaient environ 35 % des ventes il y a un an. Au troisième trimestre, ils ne représentaient qu’un quart du chiffre d’affaires total de Beyond.

La société a déclaré une perte nette de 101,7 millions de dollars, ou 1,60 $ par action, supérieure à sa perte nette de 54,8 millions de dollars, ou 87 cents par action, un an plus tôt.

Alors que Wall Street devient pessimiste quant aux perspectives de croissance de l’entreprise, Beyond a tenté de devenir un flux de trésorerie positif d’ici le second semestre 2023. En octobre, Beyond a annoncé qu’il supprimerait 19 % de ses effectifs, soit environ 200 employés. À peine deux mois plus tôt, l’entreprise avait annoncé qu’elle licencierait 4% de ses travailleurs.

Beyond a également fait face à des turbulences au sein de sa suite C. Le chef de l’exploitation, Doug Ramsey, a quitté l’entreprise après avoir été arrêté pour avoir prétendument mordu le nez d’un autre homme dans un parking. La société a également éliminé le rôle de directeur de la croissance et a vu son directeur financier, Phil Hardin, partir pour un autre poste ailleurs.